«Что из себя представляет архитектура в других областях». В Минске открылась строительная выставка

В Содружестве Независимых Государств 2021-й объявлен Годом архитектуры и градостроительства. Новинки в этой сфере 17 марта представили на международной экспозиции. Кроме строительных, проектных фирм, инвесторов и застройщиков, достижения впервые на этой площадке продемонстрировал Белорусский союз архитекторов.

Олег Быковский, председатель Белорусского союза архитекторов:

Была поначалу такая задумка: создать выставку из архитектуры регионов. Представить, что из себя представляет архитектура в других областях. Мы привыкли в городе Минске видеть, что происходит вокруг. На что я рекомендовал бы обратить внимание – на выставку молодых архитекторов, которая расположена в центре этого павильона. Это не то, что подрастающее поколение, это уже сформировавшееся поколение архитекторов.