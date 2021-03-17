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«Что из себя представляет архитектура в других областях». В Минске открылась строительная выставка

17 марта 2021 20:01
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Новости Беларуси. 17 марта в Минске открылась выставка BUDEXPO, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под одной крышей собрались десятки белорусских и зарубежных компаний.

Ведущие производители и поставщики представили последние разработки.

«Что из себя представляет архитектура в других областях». В Минске открылась строительная выставка-1

В Содружестве Независимых Государств 2021-й объявлен Годом архитектуры и градостроительства. Новинки в этой сфере 17 марта представили на международной экспозиции. Кроме строительных, проектных фирм, инвесторов и застройщиков, достижения впервые на этой площадке продемонстрировал Белорусский союз архитекторов.

«Что из себя представляет архитектура в других областях». В Минске открылась строительная выставка-4

Олег Быковский, председатель Белорусского союза архитекторов:
Была поначалу такая задумка: создать выставку из архитектуры регионов. Представить, что из себя представляет архитектура в других областях. Мы привыкли в городе Минске видеть, что происходит вокруг. На что я рекомендовал бы обратить внимание – на выставку молодых архитекторов, которая расположена в центре этого павильона. Это не то, что подрастающее поколение, это уже сформировавшееся поколение архитекторов.

«Что из себя представляет архитектура в других областях». В Минске открылась строительная выставка-7

В рамках выставки, которая проводится уже в 23-й раз, впервые пройдет ярмарка вакансий в строительной отрасли.

# Выставки в Минске # общество # Олег Быковский # Фотофакт

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