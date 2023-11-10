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В Беларуси отмечают День ветеранов внутренних дел и внутренних войск МВД

10 ноября 2023 12:43
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Новости Беларуси. Их заслуги перед Родиной не забыты. Ветеранов милиции чествуют 10 ноября в Беларуси. Торжественные мероприятия прошли в столице. Этот праздник символизирует преемственность поколений и уважение к лучшим милицейским традициям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси отмечают День ветеранов внутренних дел и внутренних войск МВД-1

Сменив сферу деятельности, офицеры продолжают активно участвовать в повседневной жизни милицейских коллективов: оказывают помощь в предупреждении и раскрытии преступлений, в обучении и воспитании молодых сотрудников, проводят уроки мужества в школах. Сегодня в ветеранской организации МВД состоят около 26 тысяч человек. У мемориала на берегу Свислочи они почтили память и тех, кто отдал жизнь на боевом посту. Руководство МВД, милиционеры, ветераны, родные и близкие возложили венки и цветы к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного и воинского долга.

В Беларуси отмечают День ветеранов внутренних дел и внутренних войск МВД-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Мы не просто проводим праздничное мероприятие, в обязательном порядке будет встреча министра внутренних дел с активом ветеранских организаций страны, где они выскажут, какие есть проблемы у наших ветеранов, что надо сделать. Начиная от здоровья, санаторного лечения и заканчивая обыкновенными бытовыми проблемами.

В Беларуси отмечают День ветеранов внутренних дел и внутренних войск МВД-7

Иван Кубраков:
Разработан план, где ветераны всегда читают лекции, приходят в лицей, рассказываем молодому поколению о том, как зарождалась милиция, как раньше работали, что сегодня они должны ценить то, что созданы все необходимые условия. Ведь без истории, без прошлого не может быть будущего. Это однозначно.

В эти дни во всех милицейских подразделениях республики организуются встречи и чествование ветеранов, жен погибших при исполнении служебного и воинского долга сотрудников и военнослужащих.

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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