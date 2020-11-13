В Старых Дорогах начали строить ФОК. На церемонии заложили капсулу, которую откроют через 50 лет

Новости Беларуси. В Старых Дорогах 13 ноября дали старт строительству физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошла торжественная церемония закладки капсулы, которую потомки откроют через 50 лет.

Спортивный объект для местных жителей важный. ФОК они ждут давно. В комплексе появятся бассейн, тренажерный зал, будут организованы фитнес-зоны, в том числе для детей.

Николай Карпович, председатель Стародорожского райисполкома:

Будут у нас привлечены все строительные организации нашего региона. Соответственно, они все будут загружены работой в этот нелегкий период. Это, естественно, и прибыльность предприятия, и заработная плата, которая вырастет. Ну и, естественно, когда мы построим этот объект, мы получим очень красивое сооружение, здание, что позволит людям как нашего региона, так и из соседних, прилегающих регионов посещать плавательный бассейн.

Владимир Чечуха, директор строительной компании:

Сегодня мы начинаем весь подготовительный период: срезку деревьев, выкорчевку пней, выторфовку. Будем завозить недостающий грунт с карьера.

Виктор Шумский, житель Старых Дорог:

Очень важная вещь совершилась сегодня. Я думаю, начало положено хорошее. И наша строительная организация построит замечательный комплекс, в котором будут заниматься наши дети и мы.