В Старых Дорогах начали строить ФОК. На церемонии заложили капсулу, которую откроют через 50 лет
Новости Беларуси. В Старых Дорогах 13 ноября дали старт строительству физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь прошла торжественная церемония закладки капсулы, которую потомки откроют через 50 лет.
Спортивный объект для местных жителей важный. ФОК они ждут давно. В комплексе появятся бассейн, тренажерный зал, будут организованы фитнес-зоны, в том числе для детей.
Николай Карпович, председатель Стародорожского райисполкома:
Будут у нас привлечены все строительные организации нашего региона. Соответственно, они все будут загружены работой в этот нелегкий период. Это, естественно, и прибыльность предприятия, и заработная плата, которая вырастет. Ну и, естественно, когда мы построим этот объект, мы получим очень красивое сооружение, здание, что позволит людям как нашего региона, так и из соседних, прилегающих регионов посещать плавательный бассейн.
Владимир Чечуха, директор строительной компании:
Сегодня мы начинаем весь подготовительный период: срезку деревьев, выкорчевку пней, выторфовку. Будем завозить недостающий грунт с карьера.
Виктор Шумский, житель Старых Дорог:
Очень важная вещь совершилась сегодня. Я думаю, начало положено хорошее. И наша строительная организация построит замечательный комплекс, в котором будут заниматься наши дети и мы.
Физкультурно-оздоровительный комплекс включен в государственную инвестиционную программу.
Завершат возведение объекта в августе 2021 года.