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В Старых Дорогах начали строить ФОК. На церемонии заложили капсулу, которую откроют через 50 лет

13 ноября 2020 10:44
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Новости Беларуси. В Старых Дорогах 13 ноября дали старт строительству физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь прошла торжественная церемония закладки капсулы, которую потомки откроют через 50 лет.

В Старых Дорогах начали строить ФОК. На церемонии заложили капсулу, которую откроют через 50 лет-1

В Старых Дорогах начали строить ФОК. На церемонии заложили капсулу, которую откроют через 50 лет-3

Спортивный объект для местных жителей важный. ФОК они ждут давно. В комплексе появятся бассейн, тренажерный зал, будут организованы фитнес-зоны, в том числе для детей.

В Старых Дорогах начали строить ФОК. На церемонии заложили капсулу, которую откроют через 50 лет-6

Николай Карпович, председатель Стародорожского райисполкома:
Будут у нас привлечены все строительные организации нашего региона. Соответственно, они все будут загружены работой в этот нелегкий период. Это, естественно, и прибыльность предприятия, и заработная плата, которая вырастет. Ну и, естественно, когда мы построим этот объект, мы получим очень красивое сооружение, здание, что позволит людям как нашего региона, так и из соседних, прилегающих регионов посещать плавательный бассейн.  

В Старых Дорогах начали строить ФОК. На церемонии заложили капсулу, которую откроют через 50 лет-9

В Старых Дорогах начали строить ФОК. На церемонии заложили капсулу, которую откроют через 50 лет-11

Владимир Чечуха, директор строительной компании:
Сегодня мы начинаем весь подготовительный период: срезку деревьев, выкорчевку пней, выторфовку. Будем завозить недостающий грунт с карьера.

В Старых Дорогах начали строить ФОК. На церемонии заложили капсулу, которую откроют через 50 лет-14

Виктор Шумский, житель Старых Дорог:
Очень важная вещь совершилась сегодня. Я думаю, начало положено хорошее. И наша строительная организация построит замечательный комплекс, в котором будут заниматься наши дети и мы.

В Старых Дорогах начали строить ФОК. На церемонии заложили капсулу, которую откроют через 50 лет-17

В Старых Дорогах начали строить ФОК. На церемонии заложили капсулу, которую откроют через 50 лет-19

Физкультурно-оздоровительный комплекс включен в государственную инвестиционную программу.

Завершат возведение объекта в августе 2021 года.

# Государственная политика в области спорта # общество # Николай Карпович # Владимир Чечуха # Виктор Шумский # Фотофакт

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