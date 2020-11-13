В Беларуси начался осенний призыв. Как проходит нынешняя кампания с учётом эпидобстановки?

Новости Беларуси. Осенняя призывная кампания – 2020 вступила в активную фазу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новобранцы по всей стране отправляются к местам прохождения срочной военной службы.
Новости Беларуси. Осенняя призывная кампания – 2020 вступила в активную фазу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новобранцы по всей стране отправляются к местам прохождения срочной военной службы.
В новую для себя роль уже вживаются около тысячи молодых людей из Минска. Все они прошли специальный медицинский и профессиональный отборы. Парни пополнят ряды сил специальных операций учебного центра в Печах, Минской военной комендатуры и роты информационных технологий Военной академии.
Нынешняя кампания проходит с учетом эпидемической обстановки. Например, призывников к месту постоянной дислокации отправляют отдельными автобусами. По прибытии на место службы они будут изолированы на две недели.
Алексей Черных, призывник:
Я обрадовался, был не против, потому что хотел, если идти в армию, попасть в достойные войска, чтобы познать военное дело полноценно.
Мама, девушка переживали немножко, но все равно нормально отреагировали на это.
Дмитрий Петрович, начальник направления идеологической работы и социальной защиты Военного комиссариата Минска:
За осенний призыв мы будем отправлять более 1700 человек. Уровень физической подготовки и морально-психологической, состояние каждого из призывников растет. Я могу сказать, что они действительно психологически готовы к службе в Вооруженных Силах.
Отправка новобранцев в войска продлится до 30 ноября. Всего за это время в Вооруженные Силы страны планируется направить порядка 10 тысяч человек. Еще около 200 парней будут служить в резерве.
Церемония принятия присяги запланирована на 12 декабря.