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В Беларуси начался осенний призыв. Как проходит нынешняя кампания с учётом эпидобстановки?

13 ноября 2020 08:51
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Новости Беларуси. Осенняя призывная кампания – 2020 вступила в активную фазу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новобранцы по всей стране отправляются к местам прохождения срочной военной службы.

В Беларуси начался осенний призыв. Как проходит нынешняя кампания с учётом эпидобстановки?-1

В новую для себя роль уже вживаются около тысячи молодых людей из Минска. Все они прошли специальный медицинский и профессиональный отборы. Парни пополнят ряды сил специальных операций учебного центра в Печах, Минской военной комендатуры и роты информационных технологий Военной академии.

В Беларуси начался осенний призыв. Как проходит нынешняя кампания с учётом эпидобстановки?-4

В Беларуси начался осенний призыв. Как проходит нынешняя кампания с учётом эпидобстановки?-6

Нынешняя кампания проходит с учетом эпидемической обстановки. Например, призывников к месту постоянной дислокации отправляют отдельными автобусами. По прибытии на место службы они будут изолированы на две недели.

В Беларуси начался осенний призыв. Как проходит нынешняя кампания с учётом эпидобстановки?-9

Алексей Черных, призывник:
Я обрадовался, был не против, потому что хотел, если идти в армию, попасть в достойные войска, чтобы познать военное дело полноценно.

Мама, девушка переживали немножко, но все равно нормально отреагировали на это.

В Беларуси начался осенний призыв. Как проходит нынешняя кампания с учётом эпидобстановки?-12

Дмитрий Петрович, начальник направления идеологической работы и социальной защиты Военного комиссариата Минска:
За осенний призыв мы будем отправлять более 1700 человек. Уровень физической подготовки и морально-психологической, состояние каждого из призывников растет. Я могу сказать, что они действительно психологически готовы к службе в Вооруженных Силах.

В Беларуси начался осенний призыв. Как проходит нынешняя кампания с учётом эпидобстановки?-15

Отправка новобранцев в войска продлится до 30 ноября. Всего за это время в Вооруженные Силы страны планируется направить порядка 10 тысяч человек. Еще около 200 парней будут служить в резерве.

Церемония принятия присяги запланирована на 12 декабря.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Алексей Черных # Дмитрий Петрович # Фотофакт

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