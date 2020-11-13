В Беларуси начался осенний призыв. Как проходит нынешняя кампания с учётом эпидобстановки?

Новости Беларуси. Осенняя призывная кампания – 2020 вступила в активную фазу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новую для себя роль уже вживаются около тысячи молодых людей из Минска. Все они прошли специальный медицинский и профессиональный отборы. Парни пополнят ряды сил специальных операций учебного центра в Печах, Минской военной комендатуры и роты информационных технологий Военной академии.

Нынешняя кампания проходит с учетом эпидемической обстановки. Например, призывников к месту постоянной дислокации отправляют отдельными автобусами. По прибытии на место службы они будут изолированы на две недели.

Алексей Черных, призывник:

Я обрадовался, был не против, потому что хотел, если идти в армию, попасть в достойные войска, чтобы познать военное дело полноценно.

Мама, девушка переживали немножко, но все равно нормально отреагировали на это.