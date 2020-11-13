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Встреча Александра Лукашенко с представителями белорусских и зарубежных СМИ проходит во Дворце Независимости

13 ноября 2020 07:35
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко сегодня, 13 ноября, проводит встречу с представителями иностранных и белорусских СМИ. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого» и рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе приглашенных зарубежных медиа журналисты «Первого канала», ВГТРК, молдавского телеканала «Accent TV», казахстанского агентства «Хабар», а также украинского «112 Украина». 

Организаторы встречи анонсировали, что на этот раз это будет не просто пресс-конференция. Разговор пройдет в формате дискуссии.

# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко

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