Встреча Александра Лукашенко с представителями белорусских и зарубежных СМИ проходит во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Александр Лукашенко сегодня, 13 ноября, проводит встречу с представителями иностранных и белорусских СМИ. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого» и рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе приглашенных зарубежных медиа журналисты «Первого канала», ВГТРК, молдавского телеканала «Accent TV», казахстанского агентства «Хабар», а также украинского «112 Украина».