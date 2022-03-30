В СССР купить импортные вещи можно было только в магазине «Берёзка». На что шли те, кому двери в универмаг были закрыты?
В любые времена женщины стремились выглядеть красиво, стильно и ярко. И даже в эпоху тотального дефицита и закрытых границ они умудрялись следовать моде, подражая кумирам из зарубежных фильмов и изучая модные журналы. Тем самым выглядели не хуже европейских женщин. Поэтому отличия советской моды и мировой были незначительны. Скорее она была больше приземленной и адаптированной к жизни. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».
Купить импортную одежду можно только в элитных закрытых магазинах «Березка», куда может попасть только правящая элита.
Светлана Чернова, инженер-технолог швейного производства, модель:
Магазин «Березка» – это был предел мечтаний, но все в него, кстати, не могли попасть, не все там могли купить, потому что магазин «Березка» работал по определенным… У них там были талоны или же валюта. Те люди, которые ездили за границу, приезжали, у них оставались какие-то деньги необменянные, вот тогда это можно было купить. Но в нем можно было купить такой красоты, что если кто-то что-то покупал, то все остальные потом просто перешивали подобные вещи себе.
Поэтому появляется новая подпольная профессия – фарцовщик, которые становятся проводниками западной моды и дают возможность стильно одеваться. Они продают импортную одежду, привезенную студентами-иностранцами. Их товары очень популярны.
Светлана Чернова:
Это как раз те, кто привозил вещи, втихаря их перепродавали, мы же их не могли в открытую купить где-то на рынке. Это все происходило втихаря, вплоть до того, что встречались где-нибудь в большом универмаге, в туалете, все это в пакетиках передавалось. Были такие случаи, когда ушлые фарцовщики умудрялись в пакетике что-то подсунуть не то, что тебе продавали с первого раза. Это целая история.
Татьяна Шабловская, конструктор женской и детской одежды Дома моделей с 1979 по 1994 год, доцент по искусству:
Как увидеть какие-то новые модели, новые технологии? Существовал магазин «Березка», в который ходили художники, где-то каким-то образом доставали валюту и ходили в магазин не списывать модели, потому как они сами могли разработать все что угодно. Но какие-то новшества, какие-то тонкости в обработке подсматривали. Подсматривали и потом адаптировали уже для своих фабрик, для себя.
Лариса Трафимович, модельер-конструктор, манекенщица, модель:
Я магазинами не пользовалась, потому что я сама все шила. Мне, конечно, в этом плане было хорошо, у нас все были дефицитные ткани. Я сшила, например, пальто, сезон поносила, я его тут же в комиссионку, у меня его тут же купили, потому что это были вещи модельные. Его уже в первый день покупали, я так жила и крутилась. Тут же потом на эти деньги я раз, что-то себе новое сшила, свежее. Молодость я вообще так и жила. В принципе, я так и жила до перестройки.
Отечественные ткани в то время сильно отличаются от зарубежных. В основном они натуральные, ведь хлопок и шерсть куда доступнее, чем нейлон и лайкра.
Валерия Крыса, старший преподаватель кафедры дизайна моды факультета социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета:
Все-таки Советский Союз характеризовался натуральными тканями. С одной стороны, это достаточно простые ткани, тот же ситец, батисты. Но при этом параллельно шли крепдешины, шелка, то есть предпочтение отдавалось натуральному, чем тоже в чем-то поражали Запад, что у нас все-таки все натуральное, тот же лен. Даже на сегодня, если мы будем смотреть, со льном работают славянские народы, славянские страны.
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