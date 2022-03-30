В СССР купить импортные вещи можно было только в магазине «Берёзка». На что шли те, кому двери в универмаг были закрыты?

В любые времена женщины стремились выглядеть красиво, стильно и ярко. И даже в эпоху тотального дефицита и закрытых границ они умудрялись следовать моде, подражая кумирам из зарубежных фильмов и изучая модные журналы. Тем самым выглядели не хуже европейских женщин. Поэтому отличия советской моды и мировой были незначительны. Скорее она была больше приземленной и адаптированной к жизни. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Купить импортную одежду можно только в элитных закрытых магазинах «Березка», куда может попасть только правящая элита.

Светлана Чернова, инженер-технолог швейного производства, модель:

Магазин «Березка» – это был предел мечтаний, но все в него, кстати, не могли попасть, не все там могли купить, потому что магазин «Березка» работал по определенным… У них там были талоны или же валюта. Те люди, которые ездили за границу, приезжали, у них оставались какие-то деньги необменянные, вот тогда это можно было купить. Но в нем можно было купить такой красоты, что если кто-то что-то покупал, то все остальные потом просто перешивали подобные вещи себе.

Поэтому появляется новая подпольная профессия – фарцовщик, которые становятся проводниками западной моды и дают возможность стильно одеваться. Они продают импортную одежду, привезенную студентами-иностранцами. Их товары очень популярны.

Светлана Чернова:

Это как раз те, кто привозил вещи, втихаря их перепродавали, мы же их не могли в открытую купить где-то на рынке. Это все происходило втихаря, вплоть до того, что встречались где-нибудь в большом универмаге, в туалете, все это в пакетиках передавалось. Были такие случаи, когда ушлые фарцовщики умудрялись в пакетике что-то подсунуть не то, что тебе продавали с первого раза. Это целая история.

Татьяна Шабловская, конструктор женской и детской одежды Дома моделей с 1979 по 1994 год, доцент по искусству:

Как увидеть какие-то новые модели, новые технологии? Существовал магазин «Березка», в который ходили художники, где-то каким-то образом доставали валюту и ходили в магазин не списывать модели, потому как они сами могли разработать все что угодно. Но какие-то новшества, какие-то тонкости в обработке подсматривали. Подсматривали и потом адаптировали уже для своих фабрик, для себя.