В списке достопримечательностей не только известные замки. Чем Беларусь может удивить туристов?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси, и Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму.
Юлия Бешанова, ведущая:
Что можем предложить, чем будем удивлять?
Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму:
Здесь под каждый рынок надо предлагать свое.
Юлия Бешанова:
Если у нас больше всего гостей из Российской Федерации и стран СНГ?
Дмитрий Морозов:
Здесь надо понимать, что регионы Российской Федерации очень разные. Бывает, что наши собственные представления о потребностях туристов того или иного региона не совсем совпадают с их собственным видением. У нас известным брендом санатории являются. Есть стереотип: если регион промышленный, то именно санатории предлагают, на что они справедливо замечают, что нам очень интересна архитектурная, культурная составляющие, средневековая архитектура – то, чего не хватает, то, за чем раньше летели в Восточную, в Западную Европу, в ту же Чехию были популярны туры. А здесь мы как раз может предложить яркий ассортимент, причем уже вариативный.
Юлия Бешанова:
Это уже не только Мир и Несвиж традиционно?
Дмитрий Морозов:
Да, например, Лидский замок, прекрасно считающийся с «Лидским пивом», в таком туристическом комплекте интересен. Для тех, кто уже бывал и там, и там, есть и ряд других промышленных предприятий. Те же лидские пищевые концентраты с их замечательными кукурузными палочками для детей. Тут, конечно, больше для внутреннего туриста. Очень радует развитие альтернативного кластера в виде Коссово и Ружан.
Юлия Бешанова:
Только недавно открыли Коссово. Да?
Дмитрий Морозов:
Недавно последний этап был завершен. Открыли несколько лет назад, но сейчас залы на втором этаже Коссовского замка уже радуют туристов полноценно. Этот кластер очень востребован. Если мы говорим о российских туристах, то желательно показывать такой целостный комплекс архитектурный, чтобы оно было в завершенном виде, воспринимается тогда очень хорошо. Если Ружаны еще в процессе, то Коссово в этом плане ярко очень.
Юлия Бешанова:
Часто нас критикуют, что есть архитектура, мы восстанавливаем замки, но не хватает интерактивных программ, что наши музеи работают по старинке. Не хватает интерактива.
Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Нельзя забывать о таком направлении, как агроэкотуризм. Даже если мы говорим о туристах из РФ, мы смело сегодня гордимся, что мы лидеры в агроэкотуризме, и россияне к нам приезжают не только отдохнуть, но потом звонят нам или просят приехать, чтобы мы могли продемонстрировать, поделиться опытом. И нас приглашают на мастер-классы, на участие, на выступление. В республике наш агроэкотуризм восполняет нишу, потому что это не только отдых где-то в глубинке Беларуси, в уединении с природой, но каждая агроэкоусадьба отличается, старается провести какой-то мастер-класс, какой-то активный отдых. Еще объединяются в кластерную систему, потому что агроэкоусадьбы отличаются. Чтобы можно было один день хлеб испечь, посмотреть наши традиции того региона, в котором находишься. В другой усадьбе познакомиться с соломоплетением, например. Есть агроусадьбы, где устраивают вечера музыки, игры или пения. Поэтому здесь я бы не сказала, что у нас не хватает интерактива, наоборот, много анимационных программ. И сегодня внутренний туризм заиграл совершенно другими красками. И мы все с вами ощущаем, что начали люди путешествовать. Мы по статистике видим, по внутренним передвижениям.
Юлия Бешанова:
Именно белорусов в своей стране?
Ирина Воронович:
Да, белорусов. Для нас самих это интересно. И те событийные мероприятия, которые проходят в том или ином регионе, они тоже являются такой точкой притяжения, чтобы туристы приезжали, знакомились.
Юлия Бешанова:
Мы можем назвать несколько точек притяжения, куда действительно едут традиционно?
Ирина Воронович:
Если говорить о 2022-м, то «Славянский базар». Это бренд. Далее у нас был «Зов Полесья», мы проводили в Лясковичах. Огромное количество людей, никогда не было такого. В этом году у нас будут «Мотальскія прысмакі». Чудесный фестиваль. Это то, что приходит сразу в голову, но у нас много событийных мероприятий, которые являются точками, куда хотелось бы съездить, посмотреть, что-то приобрести, потому что, каждый раз приезжая в тот или иной уголочек Беларуси, понимаешь, что даже продукция отличается. Каждый регион. Если мы Глубокое возьмем, это «Вишневый фестиваль» известный. И люди стараются смотреть. Мы подготовили календарь событийных мероприятий, чтобы люди могли заходить на сайт и смотреть, что там в ближайшие выходные.
Юлия Бешанова:
Где этот календарь найти?
Дмитрий Морозов:
Belarustourism.by – там в закрепленных новостях можно его скачать. Плюс belarus.travel – там есть маршрутизатор, там места и события. В событиях можно выбирать даты, регион, конкретный город. И будут предложены те события, которые будут проходить. Туда уже большая база заведена, и вот сейчас переводится на ряд языков: английский, китайский, арабский, испанский, чтобы все события были каркасом, на который можно свои путешествия наращивать.
Я бы еще добавил про интерактив. На самом деле, не всегда знают, где искать, заказывать. Потому что музеем очень интересная программа разработана с палитрой от каменного века – стоянка первобытного человека в Юровичах – до мастер-классов самых разных. Тот же Национальный исторический музей предлагает интересные программы, вплоть до того, что лодку самому выдолбить.
Ирина Воронович:
Буквально за последние год-два значительное внимание стало уделяться еще инклюзивному туризму. Здесь уделяется тоже большое внимание детям, которые ограничены в своих возможностях. Музей в этом направлении работает, делают специальные экскурсии. Если слабовидящие, можно трогать предметы, тебе рассказывают. Если другие какие-то есть нюансы в здоровье, тогда с учетом этих нюансов. Работа провелась и проводится по внутреннему туризму серьезная.
Дмитрий Морозов:
Еще часто у нас упускают при формировании туристических маршрутов, причем это феноменально недорого стоит, дома ремесел. Предлагают очень интересные мастер-классы, они есть практически во всех районных центрах. Можно всегда найти точку, где туристам обеспечить мастер-класс, который стоит недорого, а эмоции дает очень яркие. Это на практике работа с иностранными группами, с детскими. Очень здорово. Инфраструктура для этого вся есть. Главное, чтобы при планировании учитывалась такая возможность.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Не убил». Специалист о том, как коронавирус повлиял на внутренний туризм в Беларуси
В апреле уже поздно. Когда нужно заказать путёвку, чтобы ребёнок уехал летом в лагерь?
«Надо дать ему релакс, СПА-отдых какой-то». Чего хочет белорусский турист?