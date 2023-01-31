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В списке достопримечательностей не только известные замки. Чем Беларусь может удивить туристов?

31 января 2023 18:34
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Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси, и Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму.

Юлия Бешанова, ведущая:
Что можем предложить, чем будем удивлять?

В списке достопримечательностей не только известные замки. Чем Беларусь может удивить туристов?-1

Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму:
Здесь под каждый рынок надо предлагать свое.

Юлия Бешанова:
Если у нас больше всего гостей из Российской Федерации и стран СНГ?

Дмитрий Морозов:
Здесь надо понимать, что регионы Российской Федерации очень разные. Бывает, что наши собственные представления о потребностях туристов того или иного региона не совсем совпадают с их собственным видением. У нас известным брендом санатории являются. Есть стереотип: если регион промышленный, то именно санатории предлагают, на что они справедливо замечают, что нам очень интересна архитектурная, культурная составляющие, средневековая архитектура – то, чего не хватает, то, за чем раньше летели в Восточную, в Западную Европу, в ту же Чехию были популярны туры. А здесь мы как раз может предложить яркий ассортимент, причем уже вариативный.

Юлия Бешанова:
Это уже не только Мир и Несвиж традиционно?

Дмитрий Морозов:
Да, например, Лидский замок, прекрасно считающийся с «Лидским пивом», в таком туристическом комплекте интересен. Для тех, кто уже бывал и там, и там, есть и ряд других промышленных предприятий. Те же лидские пищевые концентраты с их замечательными кукурузными палочками для детей. Тут, конечно, больше для внутреннего туриста. Очень радует развитие альтернативного кластера в виде Коссово и Ружан.

В списке достопримечательностей не только известные замки. Чем Беларусь может удивить туристов?-4

Юлия Бешанова:
Только недавно открыли Коссово. Да?

Дмитрий Морозов:
Недавно последний этап был завершен. Открыли несколько лет назад, но сейчас залы на втором этаже Коссовского замка уже радуют туристов полноценно. Этот кластер очень востребован. Если мы говорим о российских туристах, то желательно показывать такой целостный комплекс архитектурный, чтобы оно было в завершенном виде, воспринимается тогда очень хорошо. Если Ружаны еще в процессе, то Коссово в этом плане ярко очень.

Юлия Бешанова:
Часто нас критикуют, что есть архитектура, мы восстанавливаем замки, но не хватает интерактивных программ, что наши музеи работают по старинке. Не хватает интерактива.

В списке достопримечательностей не только известные замки. Чем Беларусь может удивить туристов?-7

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Нельзя забывать о таком направлении, как агроэкотуризм. Даже если мы говорим о туристах из РФ, мы смело сегодня гордимся, что мы лидеры в агроэкотуризме, и россияне к нам приезжают не только отдохнуть, но потом звонят нам или просят приехать, чтобы мы могли продемонстрировать, поделиться опытом. И нас приглашают на мастер-классы, на участие, на выступление. В республике наш агроэкотуризм восполняет нишу, потому что это не только отдых где-то в глубинке Беларуси, в уединении с природой, но каждая агроэкоусадьба отличается, старается провести какой-то мастер-класс, какой-то активный отдых. Еще объединяются в кластерную систему, потому что агроэкоусадьбы отличаются. Чтобы можно было один день хлеб испечь, посмотреть наши традиции того региона, в котором находишься. В другой усадьбе познакомиться с соломоплетением, например. Есть агроусадьбы, где устраивают вечера музыки, игры или пения. Поэтому здесь я бы не сказала, что у нас не хватает интерактива, наоборот, много анимационных программ. И сегодня внутренний туризм заиграл совершенно другими красками. И мы все с вами ощущаем, что начали люди путешествовать. Мы по статистике видим, по внутренним передвижениям.

Юлия Бешанова:
Именно белорусов в своей стране?

В списке достопримечательностей не только известные замки. Чем Беларусь может удивить туристов?-10

Ирина Воронович:
Да, белорусов. Для нас самих это интересно. И те событийные мероприятия, которые проходят в том или ином регионе, они тоже являются такой точкой притяжения, чтобы туристы приезжали, знакомились.

Юлия Бешанова:
Мы можем назвать несколько точек притяжения, куда действительно едут традиционно?

Ирина Воронович:
Если говорить о 2022-м, то «Славянский базар». Это бренд. Далее у нас был «Зов Полесья», мы проводили в Лясковичах. Огромное количество людей, никогда не было такого. В этом году у нас будут «Мотальскія прысмакі». Чудесный фестиваль. Это то, что приходит сразу в голову, но у нас много событийных мероприятий, которые являются точками, куда хотелось бы съездить, посмотреть, что-то приобрести, потому что, каждый раз приезжая в тот или иной уголочек Беларуси, понимаешь, что даже продукция отличается. Каждый регион. Если мы Глубокое возьмем, это «Вишневый фестиваль» известный. И люди стараются смотреть. Мы подготовили календарь событийных мероприятий, чтобы люди могли заходить на сайт и смотреть, что там в ближайшие выходные.

Юлия Бешанова:
Где этот календарь найти?

В списке достопримечательностей не только известные замки. Чем Беларусь может удивить туристов?-13

Дмитрий Морозов:
Belarustourism.by – там в закрепленных новостях можно его скачать. Плюс belarus.travel – там есть маршрутизатор, там места и события. В событиях можно выбирать даты, регион, конкретный город. И будут предложены те события, которые будут проходить. Туда уже большая база заведена, и вот сейчас переводится на ряд языков: английский, китайский, арабский, испанский, чтобы все события были каркасом, на который можно свои путешествия наращивать.

Я бы еще добавил про интерактив. На самом деле, не всегда знают, где искать, заказывать. Потому что музеем очень интересная программа разработана с палитрой от каменного века – стоянка первобытного человека в Юровичах – до мастер-классов самых разных. Тот же Национальный исторический музей предлагает интересные программы, вплоть до того, что лодку самому выдолбить.

Ирина Воронович:
Буквально за последние год-два значительное внимание стало уделяться еще инклюзивному туризму. Здесь уделяется тоже большое внимание детям, которые ограничены в своих возможностях. Музей в этом направлении работает, делают специальные экскурсии. Если слабовидящие, можно трогать предметы, тебе рассказывают. Если другие какие-то есть нюансы в здоровье, тогда с учетом этих нюансов. Работа провелась и проводится по внутреннему туризму серьезная.

В списке достопримечательностей не только известные замки. Чем Беларусь может удивить туристов?-16

Дмитрий Морозов:
Еще часто у нас упускают при формировании туристических маршрутов, причем это феноменально недорого стоит, дома ремесел. Предлагают очень интересные мастер-классы, они есть практически во всех районных центрах. Можно всегда найти точку, где туристам обеспечить мастер-класс, который стоит недорого, а эмоции дает очень яркие. Это на практике работа с иностранными группами, с детскими. Очень здорово. Инфраструктура для этого вся есть. Главное, чтобы при планировании учитывалась такая возможность.

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# Государственная политика в сфере туризма # общество # Юлия Бешанова # Дмитрий Морозов # Ирина Воронович # Фотофакт

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