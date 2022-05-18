«Рынок открылся, рынок готов с нами работать». На форуме в Бресте рассказали о первых контактах с Индонезией

Новости Беларуси. В Бресте проходит 5-й международный форум деловых контактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эпоху постковида встречи организованы как в очном, так и онлайн-формате. К участию приглашены 15 стран: Болгария, Финляндия, Польша, Индонезия, Китай, Монголия. Кроме того, на форум прибыли делегации российских регионов. Результатом встреч станут договоры о сотрудничестве и бизнес-контракты.

Международный форум в Бресте в 2022 году изменил свой привычный формат. Обсуждение проходит на четырех тематических площадках: инвестиции, инновации, туризм и медицина, а также сотрудничество с городами-побратимами.

Расстояние давно уже не играет ключевую роль в партнерстве, отметили участники форума. Дальняя дуга – Китай, Монголия, Вьетнам, Индия и Индонезия, наращивают объемы поставок продукции из Беларуси.