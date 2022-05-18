«Рынок открылся, рынок готов с нами работать». На форуме в Бресте рассказали о первых контактах с Индонезией
Новости Беларуси. В Бресте проходит 5-й международный форум деловых контактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эпоху постковида встречи организованы как в очном, так и онлайн-формате. К участию приглашены 15 стран: Болгария, Финляндия, Польша, Индонезия, Китай, Монголия. Кроме того, на форум прибыли делегации российских регионов. Результатом встреч станут договоры о сотрудничестве и бизнес-контракты.
Международный форум в Бресте в 2022 году изменил свой привычный формат. Обсуждение проходит на четырех тематических площадках: инвестиции, инновации, туризм и медицина, а также сотрудничество с городами-побратимами.
Расстояние давно уже не играет ключевую роль в партнерстве, отметили участники форума. Дальняя дуга – Китай, Монголия, Вьетнам, Индия и Индонезия, наращивают объемы поставок продукции из Беларуси.
Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
В нынешних условиях особенно нам нужна сегодня транспортная логистика, нам нужно сырье и материалы, которые необходимы для наших технологий. У нас есть что предложить, чтобы в дальнейшем строить хорошие экономические отношения.
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Сергей Тележинский, заместитель председателя комитета экономики Брестского облисполкома:
Некоторые предприятия наши поставляют в Индонезию. Рынок открылся, рынок готов с нами работать. Одна из стран, которая впервые участвует у нас на форумах. Первые контакты с Индонезией.
Завтра, 19 мая, переговорную часть продолжат представители бизнес-кругов на контактно-кооперационной бирже Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты. В программе делегаций также знакомство с туристическим и санаторно-курортным потенциалом региона.
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