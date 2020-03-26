В Совмине определили меры для снижения риска завоза и распространения коронавирусной инфекции

Новости Беларуси. Меры для снижения риска завоза и распространения коронавирусной инфекции приняты в Беларуси постановлением правительства, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Документ определяет правила для прибывающих в страну граждан и транзитных перевозчиков.

Так, лица, которые въезжают в Беларусь из государств, где регистрируются случаи COVID-19, должны будут находиться в самоизоляции сроком на 14 дней. В течение этого времени им запрещается повторно пересекать границу Беларуси. Исключение – для дипломатов, участников официальных делегаций, водителей-международников, членов экипажей самолетов и поездов, а также иностранцев, которые едут транзитом через нашу страну. Посольство Беларуси в России прорабатывает алгоритм перевозки граждан домой по железной дороге и автобусами