Новости Беларуси. Березинский заповедник подтвердил право на Европейский диплом для охраняемых территорий, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Это в очередной раз подтверждает, что работа по сохранению природы в первозданном виде ведется в правильном направлении.

Международные эксперты также выдали некоторые рекомендации. Например, к концу 2022 года создать минимум три перехода для животных через трассу М3, которая разделяет заповедник.

Отметим, впервые Европейский диплом высшей категории «А» Комитет министров Совета Европы присудил заповеднику 11 сентября 1995 года. При соблюдении всех критериев право на обладание дипломом подтверждается каждые 5 или 10 лет.