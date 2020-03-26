Александр Белевич: «Мы видим задачу в создании в Беларуси технологии по производству компонентной базы для электротранспорта»

Развитие электротранспорта обсуждали в программе «В обстановке мира».

А вы знали, что электромобиль появился в 1841 году? Но это скрывали

Александр Белевич, начальник научно-инжинирингового центра «Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин» Объединённого института машиностроения НАН Беларуси:

Мы видим свою задачу не в производстве электромобиля как самоцель, а именно в создании в Беларуси технологии по производству компонентной базы для электротранспорта.

Потому что завтра – через 5-10 лет – все понимают, что будет изменение источника энергии на борту автомобиля. То есть это будет, не знаю там – водород, управляемый термоядерный синтез, как тут шутили. Что-то, что производит в конечном итоге электричество.

И наша задача сейчас в Республике Беларусь создать компетенции по производству компонентов, которые будут устанавливаться на транспорт и работать с этим электричеством.