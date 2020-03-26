Прямой эфир

Посольство Беларуси в России прорабатывает алгоритм перевозки граждан домой по железной дороге и автобусами

26 марта 2020 10:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Посольство Беларуси в России прорабатывает вариант перевозки наших граждан домой по железной дороге и автобусами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, Москва приняла решение приостановить международное авиасообщение. Регулярные и чартерные рейсы прекращаются с 27 марта, за исключением самолетов для вывоза туристов (подробнее здесь).

Посольство Беларуси в России прорабатывает алгоритм перевозки граждан домой по железной дороге и автобусами-1

Как сообщили в белорусском посольстве, на данный момент во «Внуково» 13 наших соотечественников ожидают вылета на родину. Все они прибыли из Кубы. Планируется, что в Минск туристов доставят сегодня, 26 марта, бортом «Белавиа».

Сезонный ли COVID-19, стоит ли закрывать границы и когда мы сможем вернуться к обычной жизни? Мнение Игоря Зеленкевича

При содействии дипломатов все прибывающие сегодня транзитом в Москву из третьих стран белорусские граждане в обязательном порядке будут отправлены домой.

Посольство Беларуси в России прорабатывает алгоритм перевозки граждан домой по железной дороге и автобусами-4

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«График работы сместить». Что рекомендуют поменять в организациях и что обязаны сделать для защиты от коронавируса
26 марта 2020 10:02

«График работы сместить». Что рекомендуют поменять в организациях и что обязаны сделать для защиты от коронавируса

В Беларуси пожароопасный сезон начался как никогда рано. В МЧС рассказали, как правильно разводить костры
26 марта 2020 08:48

В Беларуси пожароопасный сезон начался как никогда рано. В МЧС рассказали, как правильно разводить костры

Сколько клубники будет в Беларуси в 2020 году? Анонс специального репортажа «Полесский огород»
26 марта 2020 08:10

Сколько клубники будет в Беларуси в 2020 году? Анонс специального репортажа «Полесский огород»