Посольство Беларуси в России прорабатывает алгоритм перевозки граждан домой по железной дороге и автобусами

Напомним, Москва приняла решение приостановить международное авиасообщение. Регулярные и чартерные рейсы прекращаются с 27 марта, за исключением самолетов для вывоза туристов (подробнее здесь ).

Новости Беларуси. Посольство Беларуси в России прорабатывает вариант перевозки наших граждан домой по железной дороге и автобусами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в белорусском посольстве, на данный момент во «Внуково» 13 наших соотечественников ожидают вылета на родину. Все они прибыли из Кубы. Планируется, что в Минск туристов доставят сегодня, 26 марта, бортом «Белавиа».

Сезонный ли COVID-19, стоит ли закрывать границы и когда мы сможем вернуться к обычной жизни? Мнение Игоря Зеленкевича

При содействии дипломатов все прибывающие сегодня транзитом в Москву из третьих стран белорусские граждане в обязательном порядке будут отправлены домой.