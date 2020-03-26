А вы знали, что электромобиль появился в 1841 году? Но это скрывали

К концу XIX века, такой характерный пример – только такси в Нью-Йорке было 70 тысяч единиц электромобилей. Конечно, когда «Клуб 300» увидел перспективы развития углеводородов и всех сопутствующих материалов, и так далее, появились первые конвейеры у Форда, все СМИ были выкуплены основные. И была установка эту тему умалчивать. И буквально за каких-то 15-20 лет, действительно, про электромобили все забыли.

Владимир Король, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»: Наше время, можно сказать, наступила такая историческая справедливость, когда мы заговорили об этом. Хотя мало кто знает, немного позже я скажу – почему, так произошло, что электромобиль появился-то в далёком 1841 году. Это было начало серийного выпуска электромобилей в трёх странах: Америка, Шотландия, Англия.

Владимир Король:

Теперь это стало однозначно понятно. Это стал самый большой, скажем так, самый динамично развивающийся рынок как в части легкового транспорта, так и коммерческого, которым мы сегодня занимаемся. Хорошо, что мы сегодня пережили всё и вся, и на постсоветском пространстве наш холдинг остался единственный с того советского времени, когда была организована система троллейбусных заводов, потом, в общем-то, ремонтных именно заводов. И, я повторяю, мы сегодня, конечно уже существуем в другом совершенно качестве. Это современный завод, который имеет собственные разработки. И это уже десятки стран, в которых мы работаем. Мы видим, конечно, колоссальную сейчас перспективу в этом. Все вопросы, которые мы сейчас по чуть-чуть начинаем поднимать, связаны и с батарейками, скажем так, и с утилизацией, и так далее. Это, конечно, волнует сегодня многих. Но, наверное, этот прогресс в этом развитии сейчас идёт семимильным шагами.

И когда мы говорим, как будет заряжаться сегодня или завтра автомобиль – он у нас сегодня заряжается за 5-8 минут. То есть мы сегодня используем две системы. Ещё недавно в головах молодых специалистов это был сумбур абсолютный, потому что батарея батарее рознь. Это более уже профессиональные такие вопросы. Хотя, я думаю, их задают люди. Правильно – и сейчас поднимается вопрос, и как это будет выглядеть, и так далее. Много сегодня решений, предложений по этому поводу, мы про это можем сказать. Много цепляется, скажем так, параллельных вопросов. Это уже солнечная энергия, это уже любая альтернативная зелёная энергетика. Мы работаем вот в этом направлении. Вот именно объединить эти производства с производством техники именно и, вообще, эксплуатацию. То есть соединить производство электроэнергии и её использование. И, в общем-то, выйти на вот эти жизненные циклы в 20-25 лет, когда должно всё это вместе работать.

Это ещё больше вопросов, которые открываются, кроме тех, как бы, насущных, которые видят все обычные люди ежедневно. Связанных с тем, «как зарядиться», «сколько я проеду» и так далее, так далее. Я вам скажу, что мир уже работает далеко дальше. Сегодня уже есть материалы, которые позволяют создавать уже источники питания, которые будут в считаные минуты уже заряжать. И создаются уже такие батареи. Надо не забывать, что любое производство, особенно подобное – это большие деньги. И они потом должны быть отработаны. Поэтому вот эта тема открывает ещё такой момент интересный – технический прогресс. И вот мы сегодня пытаемся соединить технический прогресс – то, что кто-то что-то создал – в новую технологию, которая позволит более эффективно его использовать.