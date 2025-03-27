В Совмине обсудили вопросы подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы
Большинство вопросов по подготовке к празднованию 9 Мая уже решены. На это обратил внимание премьер-министр Беларуси во время заседания Республиканского оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Совмине обсудили взаимодействие всех госорганов, политических партий и общественных объединений по подготовке мероприятий. Акцент – на организацию экспозиции, посвященной юбилею Победы, которую планируют провести в Минском международном выставочном центре. Организаторы обещают: она будет грандиозной и масштабной.
Дмитрий Шляхтин, первый заместитель министра культуры Беларуси:
Это будут маленькие сюрпризы, потому что это будет не совсем та привычная нам музейная экспозиция, которую мы даже видели в самом музее войны. Это будет выставка, насыщенная различными интерактивными мультимедийными технологиями, которые будут специально создаваться именно для этой выставки, в том числе контент. Это то, чего не было раньше нигде и никак. Мы даже одного героя партизанского движения на территории Республики Беларусь с помощью технологий оживим, потому что раньше мы его знали только по фотографиям, а у нас, наверное, появится возможность увидеть его в виде голограммы.
Интенсивно продвигается и подготовка к военному параду. Напомним, в 2025 году он пройдет в новом формате. Так, шествие будет состоять из двух частей – исторической и современной.
Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:
Мы не первый раз проводим военные парады, поэтому механизм отлажен, запущен, и военнослужащие стремятся показать себя в деле, подготовиться во всеоружии к 9 Мая. Сегодня шьется форма одежды военных лет для тех участников парада, которые будут принимать участие непосредственно в исторической части военного парада. Готовится техника, прибыли уже из Российской Федерации танки Т-34, которые будут принимать непосредственное участие в исторической части парада.
До 9 Мая остается чуть более месяца. Серия мероприятий в рамках празднования 80-летия Великой Победы уже началась, а предстоящие удивят масштабом и зрелищностью.