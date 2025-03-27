В Верховном Суде рассказали, какие изменения внесены в санкции за незаконный оборот наркотиков

Принятие действенных мер по искоренению наркоугроз – такая задача поставлена перед участниками Пленума Верховного Суда Беларуси. Ими стали представители Администрации Президента, работники аппарата Верховного Суда, представители силового блока, руководители региональных судов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров представляет существенную угрозу национальной безопасности. Оборот наркотиков остается реальной проблемой. На три целых и шесть десятых процента возросло количество установленных лиц, вовлеченных в их сбыт. Вместе с тем зарегистрированных преступлений в этой сфере стало меньше на четыре с половиной процента. Это позволило смягчить уголовную ответственность за преступления, связанные с наркотиками, на законодательном уровне: в марте в силу вступил Закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности».

Сергей Кондратьев, заместитель председателя Верховного Суда Беларуси:

Смягчены санкции за незаконный оборот наркотических средств в составе организованных групп с 10 до 8 лет лишения свободы (нижний предел снижен). Введены альтернативные наказания в санкции части 1, предусматривающей приобретение данных веществ для личного потребления, а также приобретение с целью сбыта по части 2, где ранее существовала безальтернативная санкция и была единственная мера наказания – это лишение свободы. Лицам, впервые осуществившим данные преступления, связанные с незначительным оборотом данных веществ, ну и с учетом данных количеств, может быть назначено наказание судом, не связанное с лишением свободы.

27 марта обсуждалась также судебная практика, касающаяся преступлений, которые совершаются в составе организованных групп. Особую тревогу вызывает рост мошенничества в интернете и злодеяний, совершаемых посредством телефонной связи. По результатам Пленума Верховного Суда принят ряд документов, которые усилят защиту жизни и здоровья граждан от преступных посягательств.