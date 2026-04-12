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Новости по тегу #Дмитрий Шляхтин

Как работает механизм реституции в Беларуси? Дмитрий Шляхтин рассказал, как возвращают культурные ценности на Родину
12 апреля 2026 17:55

Как работает механизм реституции в Беларуси? Дмитрий Шляхтин рассказал, как возвращают культурные ценности на Родину

«Классика и джаз» в Большом! Сбер Банк выступил генеральным партнером концерта Дениса Мацуева
14 марта 2026 18:59

«Классика и джаз» в Большом! Сбер Банк выступил генеральным партнером концерта Дениса Мацуева

В Доме литератора прошла церемония прощания с народным поэтом Беларуси Владимиром Каризной
07 марта 2026 17:18

В Доме литератора прошла церемония прощания с народным поэтом Беларуси Владимиром Каризной

Определены кандидаты на премию Союзного государства в области литературы и искусства
17 октября 2025 13:52

Определены кандидаты на премию Союзного государства в области литературы и искусства

Национальный форум «Музеи Беларуси» проходит в Минске
28 мая 2025 13:39

Национальный форум «Музеи Беларуси» проходит в Минске

В Минске стартовал III Республиканский театральный фестиваль «Победа»
13 мая 2025 07:01

В Минске стартовал III Республиканский театральный фестиваль «Победа»

В Совмине обсудили вопросы подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы
27 марта 2025 11:06

В Совмине обсудили вопросы подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы

Военный парад и масштабная экспозиция – в правительстве обсудили программу празднования 80-й годовщины Победы
21 января 2025 10:31

Военный парад и масштабная экспозиция – в правительстве обсудили программу празднования 80-й годовщины Победы

В Минске состоялся съезд профсоюза работников культуры, информации и спорта
12 декабря 2024 07:28

В Минске состоялся съезд профсоюза работников культуры, информации и спорта

Знаменитый ансамбль «Дударыкі» и директор музея истории ВОВ среди выпускников: история гимназии №14
04 октября 2018 17:52

Знаменитый ансамбль «Дударыкі» и директор музея истории ВОВ среди выпускников: история гимназии №14

Правда, ломающая стереотипы. БелТА совместно с музеем ВОВ запускает уникальный исторический проект
19 сентября 2018 12:01

Правда, ломающая стереотипы. БелТА совместно с музеем ВОВ запускает уникальный исторический проект

Культурная бессоница: чем удивит «Ночь музеев-2018»?
19 мая 2018 18:28

Культурная бессоница: чем удивит «Ночь музеев-2018»?