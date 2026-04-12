Новости по тегу #Дмитрий Шляхтин

«Мы выстроили систему мониторинга иностранных антикварных аукционов, которая нам будет позволять вовремя отслеживать появление тех или иных предметов».
Поддерживая культурные инициативы, компания помогает сохранять культурный код и развивать диалог между странами и поколениями. Сбер Банк – не только надежный партнер и качественный банковский продукт, но и инвестиции в будущее культуры Беларуси.
В истории Владимир Каризна останется человеком, который написал слова одного из главных символов независимой Беларуси. Каждая строчка Государственного гимна пропитана любовью к родной земле – именно эта искренность сделала текст бессмертным.
Всего рассмотрено несколько десятков заявок. На премию претендовали и программа музыкального фестиваля, и литературные произведения, а также выставки и образовательный проект.
Уникальная площадка для развития музейного дела собрала более сотни представителей культурной сферы.
Артисты из Минска, Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Молодечно покажут самые пронзительные и яркие истории об истинном героизме и подвиге советского народа.
В Совмине обсудили взаимодействие всех госорганов, политических партий и общественных объединений по подготовке мероприятий. Акцент – на организацию экспозиции, посвященной юбилею Победы, которую планируют провести в Минском международном выставочном центре.
По данным, на начало 2025 года в Беларуси проживают 875 ветеранов Великой Отечественной. Их поддержка – приоритет социальной политики государства.
Сегодня почти все занятые в сфере культуры имеют надбавку по контракту в 30 %. У некоторых доплата уже составляет 50 %. Кроме того, в начале декабря отраслевой профсоюз подписал тарифное соглашение с Министерством культуры.
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