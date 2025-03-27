Что делать, чтобы не появился «вдовий горб»? Врач-ортопед дал рекомендации

Термин «вдовый горб» часто используют для обозначения выпуклости в области шеи и верхней части спины. Такое необычное название «холка» получила много лет назад. Овдовевшие женщины часто сталкивались с трудностями в обществе: с потерей мужчины в семье их статус и социальное положение резко менялись, что могло служить источником большого стресса и физических нагрузок.

Александр Коваленко, травматолог-ортопед медицинского центра «Нордин»:

Самая частая причина образования вдовьего горба или избытка жира в области шеи, влекущего и шейный кифоз, является гиподинамия или малая подвижность в шейном отделе позвоночника. К этому приводят специфические виды деятельности работающих за компьютером, швей и так далее. Реже встречаются эндокринные причины и метаболические.

Причины появления такого недуга часто связаны с образом жизни. С возрастом диски между позвонками теряют воду и эластичность, что может привести к искривлению позвоночника. Мы живем в век технологий, где все больше времени проводим за экраном компьютера или смартфона. Долгое время в сидячем положении, особенно с наклоном вперед, может привести к укорочению мышц спины, что способствует формированию горба.

Александр Коваленко:

В течение данного заболевания выделяют три стадии. Начальная стадия, когда имеется небольшое уплотнение в области шеи, незначительное изменение геометрии шеи. Следующая стадия – прогрессирующая, или выраженная: уже хорошо видна холка невооруженным взглядом, уплотнение имеет выраженную площадь, могут возникнуть уже болезненные ощущения при пальпации. Если же не было выявлено заболевание на этих этапах, то оно переходит уже в запущенную стадию, когда голова сильно опущена, диагностируется деформация позвоночника, пациент испытывает серьезные затруднения при выполнении ряда элементарных движений. Симптомы «вдовьего горба» могут включать не только внешние проявления, но и дискомфорт. У пациентов часто наблюдаются головные боли, мышечные спазмы в области шеи и плеч, а также ограниченная подвижность шейного и верхнего грудного отдела позвоночника. На фоне этих симптомов может возникать усталость, а иногда нервозность и нарушения сна.

Александр Коваленко:

Необходимо обратиться к ортопеду-травматологу. Врач-ортопед должен разобраться в этиологию данного заболевания, и если причины здесь будут не только ортопедические, а возможно гормональные, то к лечению подключатся специалисты других профилей.

Для диагностики может потребоваться рентгенографическое исследование, которое позволит оценить состояние позвоночника и выявить возможные дегенеративные изменения. В некоторых случаях может понадобится МРТ.

Александр Коваленко:

Ничто так не улучшит состояние позвоночника, как плавание в бассейне. Если ваша деятельность предполагает длительное нахождение в статичной позе, то необходимо регулярно делать небольшие пятиминутные гимнастики в перерывах. Необходимо выбрать ортопедические подушки, матрас подходящей жесткости с учетом веса и конституции тела, ежедневная утренняя гимнастика. Она не займет много времени – 8-10 минут, но это даст возможность укрепить мышцы спины и шеи.