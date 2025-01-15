В ТЦ «Столица» стартовал информационно-просветительский проект, посвящённый выборам Президента

Беларусь выбирает. Об особенностях электоральной кампании, институте президентства и достижениях страны рассказали минчанам на информационно-просветительском проекте «Открытое знание», рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Беларусь выбирает. Об особенностях электоральной кампании, институте президентства и достижениях страны рассказали минчанам на информационно-просветительском проекте «Открытое знание», рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В столице стартовал марафон, посвященный выборам Президента Беларуси. Локацией для встреч с экспертами стала площадка в торговом центре «Столица». Каждый мог задать свои вопросы. Говорили о трансформации политической системы Беларуси и особенностях участия в предстоящем голосовании. Также работала интерактивная зона «Выбирай.BY». Были организованы игры, направленные на изучение избирательного права. Прошли и дегустации продукции столичных предприятий.
Наталья Баньковская, начальник вафельно-кондитерского цеха Минского хладокомбината № 2:
У нас замечательное предприятие, как и страна. И вы знаете, что я сделаю правильный выбор 26 января.
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы гордимся своими достижениями. И, безусловно, об этом нужно громко говорить. Вот люди моего поколения проходили эту историю, они видели, какое становление было у нашей страны. Нам важно на своих примерах, на конкретных примерах рассказать молодежи, каким трудным был этот путь.
Ключевое мероприятие марафона – единый день информирования. В качестве спикеров выступят известные политики, журналисты и руководители.