В ТЦ «Столица» стартовал информационно-просветительский проект, посвящённый выборам Президента

Беларусь выбирает. Об особенностях электоральной кампании, институте президентства и достижениях страны рассказали минчанам на информационно-просветительском проекте «Открытое знание», рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В столице стартовал марафон, посвященный выборам Президента Беларуси. Локацией для встреч с экспертами стала площадка в торговом центре «Столица». Каждый мог задать свои вопросы. Говорили о трансформации политической системы Беларуси и особенностях участия в предстоящем голосовании. Также работала интерактивная зона «Выбирай.BY». Были организованы игры, направленные на изучение избирательного права. Прошли и дегустации продукции столичных предприятий.

Наталья Баньковская, начальник вафельно-кондитерского цеха Минского хладокомбината № 2:

У нас замечательное предприятие, как и страна. И вы знаете, что я сделаю правильный выбор 26 января.