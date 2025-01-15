Как правильно провести крещенский Сочельник христианину? Поговорили с представителем церкви

Сочетание слов «старый Новый год» приводит в тупик любого иностранца. Ну а для нас это вполне себе привычный праздник, такой душевный, добрый, спокойный. Несмотря на то, что мы его не отмечаем так же бурно, как обычный Новый год, но все-таки отмечаем, это повод еще раз собраться за круглым столом со своими родными, близкими, отметить волшебную ночь, посидеть, поговорить. За то, что мы дважды отмечаем Новый год, мы должны быть благодарны Русской православной церкви. Потому что, когда в 1918 году в России ввели новый григорианский календарь, церковь его не признала и продолжила чтить праздники по юлианскому календарю.

Михаил Стреха, клирик Свято-Георгиевского прихода г. Минска:

Так же, как и рождественский Сочельник. Это строгий пост всегда в этот день. Здесь имеется в виду не то, что мы вообще ничего не едим, а количество приемов пищи: один раз христиане вкушают еду, и для этого есть логические объяснения. Потому что по задумке Устава церкви богослужение Сочельника начинается в обед. А поскольку оно длинное, заканчивается уже ближе к вечеру. И после уже вечернего богослужения люди приходят домой подкрепиться силами и идут уже потом на богослужение. А поскольку у нас сместилось все на утро, то соответственно после богослужения вкушают один раз пищу для того, чтобы максимально себя подготовить к встрече этого праздника. Уделяют внимание больше чтению Евангелия, тех слов, которые относятся к этому празднику, учению церкви, святых отцов, размышлению, может быть, даже в первую очередь, надо было об этом сказать, над тем, что и я тоже был крещен тем крещением от воды и духа. И насколько я сохраняю в себе ту благодать, которая мне была дана в таинстве крещения. Поддерживаю ли я ее в себе через таинства церкви, через молитву, через добрые дела. Соответствую ли я вообще званию христианина или это просто получилось так: меня покрестили, и я даже не задумываюсь об этом.