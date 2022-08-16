«В советские годы индивидуальность разве терялась?» Объяснили, зачем вводят обязательную школьную форму
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси, и Андрей Злотников, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Юлия Бешанова, ведущая:
Еще одно новшество, которое сегодня все обсуждают, – это введение школьной формы. Причем какая это будет форма, отдали на откуп самим руководителям учреждений образования. Как родители к этому относятся и для чего это было сделано?
Андрей Злотников, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Давайте определимся с понятиями. Пока о школьной форме речь не идет. Речь идет о наличии какого-то обязательного элемента, который отличает учреждение образования. И мы говорим о деловом стиле одежды. Так ведь?
Юлия Бешанова:
Но звучит именно как школьная форма.
Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:
Деловой стиль одежды предполагает школьную форму либо какой-то элемент одежды. В принципе деловой стиль одежды не является чем-то новым для школьника и родителей. Еще 10 лет назад было принято решение о том, что ученик, находящийся в школе, должен иметь деловую форму одежды. Сейчас предоставляется большой спектр такой одежды, которую мы, условно говоря, называем школьной формой. На самом деле, если вы откроете сайт Министерства образования, вы можете увидеть, что там представлено 300 различных наименований такой школьной одежды. Выбор очень большой и по цене, и по качеству, и по форме. Огромный выбор, на котором нужно определиться, что именно это будет. Но если такой выбор оказался слишком сложным. Я понимаю, что ограничены во временных рамках, может, это требует более широкого обсуждения. Потому что решение должно быть принято учреждением образования совместно с родительским сообществом, педагогическим. Это единое, общее решение, как они видят ученика в своей школе и как будут организовывать эту работу. В связи с этим можно использовать отдельные элементы. В качестве элемента может быть все что угодно – это, опять же, совместно принятое решение. Может быть и рубашка, и пиджак. Я не будут здесь конкретизировать.
Юлия Бешанова:
Для чего это делается? Почему это бурю эмоций и обсуждений вызывает?
Андрей Злотников:
Тут две стороны медали. С одной стороны, мы понимаем, что какие бы новшества не были, всегда найдутся люди, которые почему-то против этих новшеств. Это несомненно. Во-вторых, хотелось бы отметить аргументацию. Я встречался с таким аргументом, говорят: унификация одежды будет вести к потере индивидуальности. Я выскажу свое мнение. В советские годы, когда была действительно единая школьная форма, индивидуальность разве терялась? Я вспоминаю себя, своих одноклассников, другие поколения. Просто нам нужно терпеливо разъяснять и довести это до родительской общественности. До детей. Индивидуальность проявляется не только с помощью одежды, не только с помощью внешнего облика, вычурных причесок и других элементов. Индивидуальность – в личностных человеческих качествах. Ее никакой одеждой не скроешь. Второй аргумент – иногда говорят: может быть, школы будут делать заказы и это будет одежда, которая подчеркнет недостатки фигуры и прочее. Не будут же, если мальчик 46 размера, заказывать 48 размер. А недостатки фигуры, проблема буллинга в школах есть, будем честными. Не всегда дети, у которых идеальное телосложение, не страдают от этого. Так что, их одноклассники не видят это без этой одежды?
Юлия Бешанова:
Есть еще один аргумент. Главное не то, в чем ребенок одет, а главное, как ребенок воспринимает материал. Наверное, с такой формулировкой тоже сталкивались?
Ирина Старовойтова:
Несомненно. Но мне кажется, что если это учебное заведение, то здесь установлен определенный порядок, дисциплина, определенное понимание, для чего ты пришел в учреждение образования. Ты пришел получать новые знания, новые компетенции. Да, есть нюансы взаимодействия в школьном коллективе среди ребят. Но школьная форма только способствует нормальной ситуации, в том числе психологической и с педагогической точки зрения. Да и у родителей разное понимание делового стиля. Это просто способ привести к единому пониманию этих подходов деловой формы одежды.
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