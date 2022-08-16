«В советские годы индивидуальность разве терялась?» Объяснили, зачем вводят обязательную школьную форму

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси, и Андрей Злотников, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

Еще одно новшество, которое сегодня все обсуждают, – это введение школьной формы. Причем какая это будет форма, отдали на откуп самим руководителям учреждений образования. Как родители к этому относятся и для чего это было сделано?

Андрей Злотников, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Давайте определимся с понятиями. Пока о школьной форме речь не идет. Речь идет о наличии какого-то обязательного элемента, который отличает учреждение образования. И мы говорим о деловом стиле одежды. Так ведь? Юлия Бешанова:

Но звучит именно как школьная форма.

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:

Деловой стиль одежды предполагает школьную форму либо какой-то элемент одежды. В принципе деловой стиль одежды не является чем-то новым для школьника и родителей. Еще 10 лет назад было принято решение о том, что ученик, находящийся в школе, должен иметь деловую форму одежды. Сейчас предоставляется большой спектр такой одежды, которую мы, условно говоря, называем школьной формой. На самом деле, если вы откроете сайт Министерства образования, вы можете увидеть, что там представлено 300 различных наименований такой школьной одежды. Выбор очень большой и по цене, и по качеству, и по форме. Огромный выбор, на котором нужно определиться, что именно это будет. Но если такой выбор оказался слишком сложным. Я понимаю, что ограничены во временных рамках, может, это требует более широкого обсуждения. Потому что решение должно быть принято учреждением образования совместно с родительским сообществом, педагогическим. Это единое, общее решение, как они видят ученика в своей школе и как будут организовывать эту работу. В связи с этим можно использовать отдельные элементы. В качестве элемента может быть все что угодно – это, опять же, совместно принятое решение. Может быть и рубашка, и пиджак. Я не будут здесь конкретизировать.