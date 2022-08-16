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Какие экзамены будут сдавать школьники с нового учебного года и останется ли система ЦТ? Разбираемся в нововведениях

16 августа 2022 19:15
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Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси, и Андрей Злотников, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.  

Юлия Бешанова, ведущая:  
Я не могу не спросить у вас, вы уже несколько новшеств анонсировали. Министерство образования уже заявило, что в следующем году меняют правила поступления в вузы. Более подробно. Что изменится? И главное – уходит в прошлое централизованное тестирование?  

Какие экзамены будут сдавать школьники с нового учебного года и останется ли система ЦТ? Разбираемся в нововведениях-1

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:  
Пожалуй, основное новшество – это введение централизованного экзамена.  

Юлия Бешанова:  
Это взамен или параллельно?  

Ирина Старовойтова:  
И централизованный экзамен будет действовать, и централизованное тестирование. Централизованный экзамен предполагает, что 11-классники будут сдавать два выпускных экзамена: русский или белорусский и второй экзамен по математике. Но форма сдачи будет подобна форме, которая организована при централизованном тестировании. Что это значит? Это значит, что будут организованы пункты, в которых определена работа приемной комиссии, где будет организовано тестирование.  

Какие экзамены будут сдавать школьники с нового учебного года и останется ли система ЦТ? Разбираемся в нововведениях-4

Юлия Бешанова:  
То есть это уже не на базе школы?  

Ирина Старовойтова:  
Где-то – на базе школы, где-то – на базе вузов, где-то – на базе профессионально-технических и средних специальных учреждений. Сейчас таких пунктов 50, но когда в этом учебном году будет реализован централизованный экзамен, конечно же, количество таких пунктов увеличится. Это означает, что ребята по завершении такого экзамена… Во-первых, это независимый экзамен, потому что оценивать будут через такую же независимую систему, через РИКЗ.  

Юлия Бешанова:  
Помочь уже не получится?  

Ирина Старовойтова:  
Невозможно. В этом случае будут выдаваться сертификаты с тем баллом, который ребенок получил по этому предмету. Дальше этот сертификат может быть использован во вступительной кампании и представлен в приемную комиссию высшего учебного заведения. Точно так же, как и по остальным предметам, которые ребенок еще не сдавал, по результату централизованного тестирования. И предоставляется средний балл аттестата.  

Какие экзамены будут сдавать школьники с нового учебного года и останется ли система ЦТ? Разбираемся в нововведениях-7

Юлия Бешанова:  
Централизованный экзамен будет приравнен к централизованному тестированию?  

Ирина Старовойтова:  
Сертификаты – да. При организации вступительной кампании сертификаты централизованного экзамена, равно как и сертификаты ЦТ, могут быть использованы при организации приема на ту или иную специальность.  

Юлия Бешанова:  
Ребенок может повторно сдать этот предмет в рамках централизованного тестирования?  

Ирина Старовойтова:  
Нет. Если у него первый профильный предмет – математика, соответственно, у него уже будет по математике сертификат, и этот сертификат он предоставляет в приемную комиссию во время вступительной кампании.  

Юлия Бешанова:  
Наверное, самые распространенные предметы – русский и математика – понадобятся буквально всем.  

Какие экзамены будут сдавать школьники с нового учебного года и останется ли система ЦТ? Разбираемся в нововведениях-10

Ирина Старовойтова:  
К тому же, такой подход несколько меняет и перечень экзаменов после 9-го класса, потому что мы переформатировали в связи с тем, что изменился перечень экзаменов после 11-го класса. После 9-го класса у нас появляется изложение по русскому и белорусскому языкам, устный экзамен по истории Беларуси и контрольная работа по математике.  

Юлия Бешанова:  
Теперь больше экзаменов сдаем в 9-м классе, а в 11-м классе?  

Ирина Старовойтова:  
Несколько разгрузили 11-классников, чтобы они могли одновременно с экзаменами, завершающими обучение, планировать свое дальнейшее обучение по тому или иному направлению в зависимости от полученных результатов.  

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# Государственная политика в области образования # общество # Юлия Бешанова # Ирина Старовойтова # Фотофакт

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