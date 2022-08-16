Какие экзамены будут сдавать школьники с нового учебного года и останется ли система ЦТ? Разбираемся в нововведениях

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси, и Андрей Злотников, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

Я не могу не спросить у вас, вы уже несколько новшеств анонсировали. Министерство образования уже заявило, что в следующем году меняют правила поступления в вузы. Более подробно. Что изменится? И главное – уходит в прошлое централизованное тестирование?

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:

Пожалуй, основное новшество – это введение централизованного экзамена. Юлия Бешанова:

Это взамен или параллельно? Ирина Старовойтова:

И централизованный экзамен будет действовать, и централизованное тестирование. Централизованный экзамен предполагает, что 11-классники будут сдавать два выпускных экзамена: русский или белорусский и второй экзамен по математике. Но форма сдачи будет подобна форме, которая организована при централизованном тестировании. Что это значит? Это значит, что будут организованы пункты, в которых определена работа приемной комиссии, где будет организовано тестирование.

Юлия Бешанова:

То есть это уже не на базе школы? Ирина Старовойтова:

Где-то – на базе школы, где-то – на базе вузов, где-то – на базе профессионально-технических и средних специальных учреждений. Сейчас таких пунктов 50, но когда в этом учебном году будет реализован централизованный экзамен, конечно же, количество таких пунктов увеличится. Это означает, что ребята по завершении такого экзамена… Во-первых, это независимый экзамен, потому что оценивать будут через такую же независимую систему, через РИКЗ. Юлия Бешанова:

Помочь уже не получится? Ирина Старовойтова:

Невозможно. В этом случае будут выдаваться сертификаты с тем баллом, который ребенок получил по этому предмету. Дальше этот сертификат может быть использован во вступительной кампании и представлен в приемную комиссию высшего учебного заведения. Точно так же, как и по остальным предметам, которые ребенок еще не сдавал, по результату централизованного тестирования. И предоставляется средний балл аттестата.