Беларусь и Казахстан планируют удвоить объемы взаимной торговли

Для Беларуси Казахстан является ключевым партнером среди стран Центральной Азии, и отношения между государствами и народами всегда были и остаются добрыми. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси. Глава государства отметил, что Казахстан для нашей страны – стратегический партнер и технологический союзник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь будет очень надежным партнером для Казахстана – Лукашенко.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что существующий потенциал позволит сторонам выйти на удвоение объемов взаимной торговли. В свою очередь посол Тимур Жаксылыков поблагодарил главу государства за теплый прием и содействие в развитии двусторонних отношений. Он также отметил высокую активность казахстанцев, голосовавших в том числе и на участках в Беларуси. Дипломат также добавил, что Казахстан открыт для белорусского бизнеса. Местные партнеры готовы к диалогу, правительство создает преференции, а потребитель хорошо знаком и доверяет белорусскому качеству.

Тимур Жаксылыков, Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Беларуси:

Мы с Президентом Лукашенко обсудили экономическое сотрудничество. У нас очень активное торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционное. И по итогам прошлого года рост товарооборота составил около 30 %. Очень хорошие показатели. Причем у нас во всех направлениях идет рост, по всем составляющим. Касательно и импорта в Казахстан, и экспорта в Беларусь, и по торговле услугами. У нас очень хорошее сотрудничество в сфере промышленной кооперации. И правительство активно работает над тем, чтобы новые проекты инвестиционные начать. В том числе мы будем рады видеть белорусских предпринимателей в различных сферах нашей экономики. В том числе в переработке сельскохозяйственного сырья, в его производстве, в транспортно-логистической сфере, в сфере цифровой экономики.