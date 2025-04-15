В Совете Республики открыли выставку «Подвиги и судьбы партизан в документах»

Великая Отечественная война оставила неизгладимые шрамы в сердцах и душах всех белорусов. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на открытии выставки «Подвиги и судьбы партизан в документах», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция основана на материалах уникального интернет-проекта «Партизаны Беларуси». Организаторы оцифровали исторические фотографии, наградные листы и боевые характеристики партизан и подпольщиков. Лишь по одному клику можно узнать о подвигах и заслугах каждого участника партизанских формирований, где и когда произошли боевые столкновения с оккупантами. На выставке установлен интерактивный стенд, с помощью которого можно найти своего родственника из числа белорусских партизан и подпольщиков. За время работы, а это более пяти лет, портал «partizany.by» посетили свыше миллиона 700 тысяч пользователей. В базе данных загружено почти 230 тысяч электронных карточек партизан. Виртуальную энциклопедию продолжают пополнять.

Андрей Демянюк, директор Национального архива Беларуси: По данным Белорусского штаба партизанского движения, в партизанском и подпольном движении принимало участие 374 тысячи человек. Вот поэтому на сегодняшний день почти без малого 230 тысяч. Поэтому будем считать, что 50 процентов уже, по крайней мере, персональных данных у нас оцифровано. Но сейчас предстоит большая работа. Все-таки уже мы и другие источники ищем по пополнению этой базы.

Дмитрий Жук, директор – главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня»:

Самое главное – это возможность молодых людей увидеть документы своих прадедов, которые воевали. И вот это личное эмоциональное сопереживание – лучший, с моей точки зрения, механизм сохранения исторической памяти.

15 апреля в Совете Республики также прошла презентация книги «Партизаны Беларуси». В ней собраны личные истории-свидетельства о мужестве и героизме советских подпольщиков, которые основаны на воспоминаниях родных и близких, а также архивных документах.