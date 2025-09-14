Прямой эфир

Новости по тегу #Андрей Демянюк

Афиши, реквизит и редкие документы – уникальная выставка открылась в Купаловском театре
14 сентября 2025 07:57

Афиши, реквизит и редкие документы – уникальная выставка открылась в Купаловском театре

В Совете Республики открыли выставку «Подвиги и судьбы партизан в документах»
15 апреля 2025 10:41

В Совете Республики открыли выставку «Подвиги и судьбы партизан в документах»

В рамках «Марафона единства» блогеры посетили предприятие «Амкодор»
22 января 2025 13:58

В рамках «Марафона единства» блогеры посетили предприятие «Амкодор»

Не допустить возрождения нацизма – принята резолюция международной парламентской конференции
15 июня 2022 17:02

Не допустить возрождения нацизма – принята резолюция международной парламентской конференции

Здесь вы узнаете об истории и судьбах белорусских партизан. Какие снимки времён ВОВ можно увидеть на выставке в Минске?
27 апреля 2021 11:42

Здесь вы узнаете об истории и судьбах белорусских партизан. Какие снимки времён ВОВ можно увидеть на выставке в Минске?

Редкие кадры военной фотохроники и тысячи историй. В Бресте открылась первая интерактивная выставка «Партизаны Беларуси»
12 марта 2020 06:17

Редкие кадры военной фотохроники и тысячи историй. В Бресте открылась первая интерактивная выставка «Партизаны Беларуси»

Уникальные материалы появятся в сети. Национальный архив начал оцифровку документов для портала «Партизаны Беларуси»
20 ноября 2018 14:25

Уникальные материалы появятся в сети. Национальный архив начал оцифровку документов для портала «Партизаны Беларуси»

Партизанское движение станет основной темой празднования 75-летия освобождения Беларуси 
16 октября 2018 18:50

Партизанское движение станет основной темой празднования 75-летия освобождения Беларуси 

«Долг перед нашими дедами, которые воевали». Мультимедийный портал «Партизаны Беларуси» будет доступен в 2019 году
05 сентября 2018 12:04

«Долг перед нашими дедами, которые воевали». Мультимедийный портал «Партизаны Беларуси» будет доступен в 2019 году