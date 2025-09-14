Новости по тегу #Андрей Демянюк

Нынешний сезон у него проходит в юбилейный – 105-й год основания театра.
На выставке установлен интерактивный стенд, с помощью которого можно найти своего родственника из числа белорусских партизан и подпольщиков.
На «Амкодоре» производят линейку современной специальной техники. Ее используют в дорожном строительстве, коммунальном и сельском хозяйствах, лесопромышленном, логистическом и топливно-энергетическом комплексах.
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