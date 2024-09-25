Еще больше возможностей для трудоустройства. В Совете Республики одобрили законопроект по вопросам занятости населения. Устанавливается фиксированный размер пособия по безработице и сокращается срок пребывания в данном статусе. В частности, закладываются новые возможности как для нанимателя, так и для работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, подавать информацию о вакансиях можно не только в рамках той потребности, которая есть сегодня, но и на перспективу. А те, кто ищут работу, теперь смогут пройти регистрацию в службе занятости онлайн. И если ранее безработный мог зарегистрироваться только по месту прописки, то теперь можно будет по месту пребывания. Новации также коснулись вопросов обучения и переобучения граждан.

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Перспективы за обучением, переобучением наших граждан, которые ищут новую работу. Поэтому направления обучения – здесь предусмотрено заключение трехстороннего договора: с нанимателем, с работником и службой занятости. Который предусматривает как обязательное трудоустройство человека под заказ нанимателя, человек будет обучаться и понимать, что его ждет рабочее место. И возможности по обучению мы расширяем для отдельных категорий граждан. У нас был запрос от мам, воспитывающих детей-инвалидов. У них есть право на работу. И мы предусмотрели возможность бесплатного обучения для таких мам, воспитывающих детей-инвалидов. Сегодня такая возможность есть еще для мам, воспитывающих детей до 3 лет. На сессии сенаторы рассмотрели еще один проект закона. Он регулирует пенсионное обеспечение военнослужащих всех силовых ведомств Беларуси. Это ответная мера на действия недружественных стран. В документе конкретизируют категории граждан, которые будут получать пенсию, находясь как на территории нашей страны, так и за ее пределами. Изменения коснутся в том числе и членов их семей.