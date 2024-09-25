В Беларуси выявили нарушения в освоении мелиорированных земель

В Беларуси сентябрь отличился сухой погодой, что не на руку аграриям и не на пользу будущему урожаю. И здесь впору вспомнить про поля, которые могли бы приносить пользу сельскому хозяйству, но не засеиваются из-за банальной халатности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 3800 гектаров земель, которые не используются после проведенной мелиорации, выявлено в ходе контрольных мероприятий по всей Беларуси.

Как отмечают в Генпрокуратуре, в отдельных случаях их не вовлекают в сельхозоборот из-за неудовлетворительного качества выполненных мелиоративных работ. Налицо факты бесхозяйственности и нецелевое использование бюджетных средств. Это стало поводом для возбуждения четырех уголовных дел. К дисциплинарной ответственности привлечено 43 должностных лица, к административной – шестеро.