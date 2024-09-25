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В Беларуси выявили нарушения в освоении мелиорированных земель

25 сентября 2024 17:44
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В Беларуси сентябрь отличился сухой погодой, что не на руку аграриям и не на пользу будущему урожаю. И здесь впору вспомнить про поля, которые могли бы приносить пользу сельскому хозяйству, но не засеиваются из-за банальной халатности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 3800 гектаров земель, которые не используются после проведенной мелиорации, выявлено в ходе контрольных мероприятий по всей Беларуси.

Как отмечают в Генпрокуратуре, в отдельных случаях их не вовлекают в сельхозоборот из-за неудовлетворительного качества выполненных мелиоративных работ. Налицо факты бесхозяйственности и нецелевое использование бюджетных средств. Это стало поводом для возбуждения четырех уголовных дел. К дисциплинарной ответственности привлечено 43 должностных лица, к административной – шестеро.

В Беларуси выявили нарушения в освоении мелиорированных земель-2

Андрей Караченко, начальник управления по надзору в сферах экологии и землепользования главного управления Генпрокуратуры Беларуси:
Ряд земель, ранее мелиорированных, в силу природных, антропогенных факторов заросли, подпор воды, переувлажнены территории, произрастает растительность, земли, по сути, выбывают из сельхзоборота. Землепользователи и предприятия мелиоративных систем надлежащим образом не используют ни земли, ни эти самые каналы.

Инвентаризация мелиорированных земель проводится раз в пять лет. По итогам последней подсчитали: в реконструкции и обслуживании каналов по всей стране нуждалось более 400 тысяч гектаров. Четвертая часть из них уже вновь вернулась в сельхозоборот.

# Прокуратура Беларуси # Сельское хозяйство

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