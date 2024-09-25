В Гродненском районе на месте старой фермы открыли современный МТК

Сельское хозяйство – важнейшая составляющая продовольственной безопасности страны. А еще это серьезная статья экспорта. Потому эффективной работе агропромышленного комплекса – внимание особое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе со стороны Президента. На его развитие направлен ряд важных поручений. Одно из таких – содержание дойного стада исключительно в условиях современных молочно-товарных комплексов. Причем не только за счет строительства новых МТК, но и реконструкции уже существующих.

Такой масштабный апгрейд направлен на повышение производства молока, которое по праву называют белорусским «белым золотом». И именно поэтому его производство нужно переводить на новые высокотехнологичные рельсы. Этим сейчас заняты во всех регионах страны. В том числе в Гродненской области. Современный молочно-товарный комплекс открыли в сельхозпредприятии «Озеры». Объект новый лишь наполовину – старая ферма обрела второе дыхание, это хозяйский подход. Для коров теперь особый микроклимат и компьютерное отслеживание жизненных показателей, а для персонала – возможность работать с современными технологиями. Галина Буро о новоселье с большим молочным потенциалом.

Год реконструкции, и хозяйство «Озеры Гродненского района» может похвастаться современным молочно-товарным комплексом. За основу взяли старую ферму. За год ее капитально отремонтировали и дополнили тремя зданиями: коровником, доильно-молочным блоком и административным помещением.

Виктор Сумский, главный зоотехник сельхозпредприятия «Озеры Гродненского района»:

Здесь у нас содержалось 380 голов дойных коров, а после запуска фермы у нас будет уже 777 голов дойного стада.

Комплекс по такому проекту пятый в стране и первый в Гродненском регионе в рамках указа Президента. Поручение главы государства едино для всех: обеспечить содержание дойного стада в современных условиях и открывать до десяти современных объектов в каждом регионе.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Это уже вопрос экономической безопасности страны, потому что 70 % молочной продукции идет на экспорт. Это валютная выручка, это дополнительные поступления в бюджет, это достойные зарплаты. И это возможность реализовывать социальные программы на селе, в городах, обеспечивать равный доступ жителей самых отдаленных сел к современной высокотехнологичной социальной помощи.