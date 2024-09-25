Между Москвой и Минском запустят ещё одну «Ласточку»
Еще больше возможностей для поездок по маршруту Москва – Минск. БЖД открыла продажу билетов на дополнительную «Ласточку». Пара скоростных поездов начнет курсировать уже 1 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из столицы нашей страны они будут отправляться по субботам, воскресеньям и понедельникам, а в обратном направлении – по пятницам и выходным.
Сейчас сообщение между Москвой и Минском обеспечивают две «Ласточки». Они выходят на маршрут дважды в день. Однако поток пассажиров постоянно увеличивается: за 8 месяцев 2024 года он вырос до 2 миллионов человек. Это на 20 % больше, чем за аналогичный период 2023-го. Причем четверть из них пользуются именно скоростными «Ласточками».
Я из Москвы, я часто бываю в Беларуси, в Гомеле и Минске. Поэтому я считаю, что нам нужны «Ласточки», нам нужно как можно больше скоростных поездов. Я бы хотела, чтобы проложили суперскоростной путь, я могла бы добираться между двух столиц за 2 часа.
Я еду первый раз, не до конечного пункта, до Смоленска. Я бронировал в БЧ по приложению, все удобно, бронирование быстрое, электронная регистрация.
Сеть контактов между Беларусью и Россией развивается и в других направлениях. Так, с 25 октября на маршрут вышел дополнительный пассажирский поезд Санкт-Петербург – Минск. Он отправляется по отдельно назначенным датам. Чаще стали ходить поезда, следующие в Калининград транзитом через нашу страну.