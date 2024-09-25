Между Москвой и Минском запустят ещё одну «Ласточку»

Еще больше возможностей для поездок по маршруту Москва – Минск. БЖД открыла продажу билетов на дополнительную «Ласточку». Пара скоростных поездов начнет курсировать уже 1 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из столицы нашей страны они будут отправляться по субботам, воскресеньям и понедельникам, а в обратном направлении – по пятницам и выходным.

Сейчас сообщение между Москвой и Минском обеспечивают две «Ласточки». Они выходят на маршрут дважды в день. Однако поток пассажиров постоянно увеличивается: за 8 месяцев 2024 года он вырос до 2 миллионов человек. Это на 20 % больше, чем за аналогичный период 2023-го. Причем четверть из них пользуются именно скоростными «Ласточками».