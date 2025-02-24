В Минском парниково-тепличном комбинате вырастили около 230 тыс. тюльпанов
На календаре февраль, а в Минском парниково-тепличном комбинате уже вовсю готовятся к самому весеннему празднику – 8 марта. Здесь вырастили около 230 тысяч тюльпанов. Это на 20 тысяч больше, чем в 2024 году. И каждый сезон белорусские комбинаты увеличивают объемы производства цветочной продукции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Юлия Минич, корреспондент:
Ежегодно в теплицах выращивают более 30 видов тюльпанов и роз. Все сорта ароматные. Кстати, желтые тюльпаны пользуются особым спросом. Только их ежегодно срезают около 70 тысяч.
Нежно-кремовые, оранжевые, классические бордовые, фиолетовые и новинка этого сезона – бело-розовые тюльпаны. Это самый настоящий цветочный рай в Минском парниково-тепличном комбинате. Самый жаркий период для работников предприятия – сезон срезки хрустящих стеблей. Соблюдение технологического процесса и бережное отношение к каждому бутону – так цветы попадут на прилавки магазинов свежими и крепкими.
Андрей Морозов, заместитель генерального директора по производству Минского парниково-тепличного комбината:
Тюльпан срезается до 10 часов утра. Потому что после 10 часов увеличивается солнечная радиация, тюльпан быстро окрашивается и раскрывается. Раскрытый цветок уже нельзя класть на хранение.
Срезанные цветы сразу отправляются на сортировку – здесь их распределяют в зависимости от высоты стебля. В самые загруженные дни на помощь приходят студотряды.
А в соседней теплице подрастают розы. Они впечатляют разнообразием цветов и тонким ароматом. Кстати, в прошлом году 30 % растений здесь заменили. Высадили другие сорта. Обновление оставшихся роз планируют завершить летом, чтобы обеспечить выпускников свежими букетами.
Подробности в видео.