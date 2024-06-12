В Совете Министров обсудили эффективность реализации госпрограмм

Экспортная выручка от реализации госпрограмм за последние три года превысила отметку в 33 миллиарда долларов. Актуальные вопросы эффективности проделанной работы поднимали сегодня в Совете Министров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экспортная выручка от реализации госпрограмм за последние три года превысила отметку в 33 миллиарда долларов. Актуальные вопросы эффективности проделанной работы поднимали сегодня в Совете Министров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси появились 15 новых школ, свыше 40 детских садов и порядка сотни больниц и поликлиник. Построены и отремонтированы около 8 тысяч километров дорог. Как отметил премьер-министр, цифры значительные и положительно характеризуют ход реализации госпрограмм. Но есть и недоработки. Например, в области цифровизации и агробизнеса.
Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
У нас есть специальная комиссия по рассмотрению государственных программ, где мы ежемесячно рассматриваем эффективность реализации каждого мероприятия, освоение средств и даем соответствующие рекомендации. Сегодня мы поднимаем наверх то, что надо принять на уровне правительства. Конечно, для населения важно, что прибавляется, что мы видим вокруг себя. Например, комфортное жилье. В рамках программы за три года 46 населенных пунктов улучшили качество питьевой воды. Мы построили более чем 500 станций обезжелезивания. Более 30 очистных сооружений. И только в рамках одной программы.
В текущей пятилетке реализуются 29 государственных программ в таких сферах, как здравоохранение, сельское хозяйство и наука. Неэффективных в их числе нет – подчеркнул Роман Головченко. На воплощение госпрограмм за 2021-2023 годы направили свыше 400 миллиардов рублей.