В Совете Министров обсудили эффективность реализации госпрограмм

В Беларуси появились 15 новых школ, свыше 40 детских садов и порядка сотни больниц и поликлиник. Построены и отремонтированы около 8 тысяч километров дорог. Как отметил премьер-министр, цифры значительные и положительно характеризуют ход реализации госпрограмм. Но есть и недоработки. Например, в области цифровизации и агробизнеса.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

У нас есть специальная комиссия по рассмотрению государственных программ, где мы ежемесячно рассматриваем эффективность реализации каждого мероприятия, освоение средств и даем соответствующие рекомендации. Сегодня мы поднимаем наверх то, что надо принять на уровне правительства. Конечно, для населения важно, что прибавляется, что мы видим вокруг себя. Например, комфортное жилье. В рамках программы за три года 46 населенных пунктов улучшили качество питьевой воды. Мы построили более чем 500 станций обезжелезивания. Более 30 очистных сооружений. И только в рамках одной программы.