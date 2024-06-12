В Минской области со школой попрощаются более 20 тысяч выпускников

Уже в эту пятницу, 14 июня, для школьников во всех районах Минской области пройдут выпускные вечера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Сновской средней школе Несвижского района к последнему празднику детства подготовка идет полным ходом. Но основные моменты держат в секрете. Сейчас ребята репетируют вальс и творческие номера. Готовят и слова благодарности своим любимым педагогам. Начнется праздник в 18:00. А завершится традиционной встречей рассвета, символизирующей начало взрослой жизни. В этом году аттестаты здесь получат 19 юношей и девушек.

Дарья Ярошевич, ученица Сновской средней школы:

11 лет прошли как-то очень быстро. Даже как-то не верится. Мы так сдружились. Это просто не описать словами. Все такие дружные.

Татьяна Томуть, заместитель директора по учебной работе Сновской средней школы:

Сценарий мы писали, конечно, задолго до этого, а ребята начали репетировать когда уже освободились от самого главного этапа в их жизни – экзамена. Мы тесно сотрудничаем с учреждением культуры, у нас работает педагог дополнительного образования, который помогает поставить номера. Хореограф, учитель по пению.