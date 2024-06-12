Выслушать и оказать содействие – в Минске прошёл единый день депутата

Выслушать и оказать содействие в решении проблем. В столице прошел единый день депутата, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С восьми утра и до восьми вечера в районные администрации активно шли горожане. Такие приемы популярны среди минчан, так как показывают высокую эффективность. В среднем, в единый день депутата, фиксируется до 70 обращений. Минчане интересуются развитием транспортной сети, хотят решить коммунальные проблемы и задают вопросы по благоустройству дворов. Так, в администрации Советского района прием вела депутат Мингорсовета Эллада Власенко. К ней обратились жители дома по улице Богдановича – их волнует вопрос капитального ремонта подъездов.

Татьяна Микулович:

Мы живем по улице Богдановича, 62 дом. И там у нас огромная рампа, пандус и ступеньки, которые разрушены. И у нас еще в подъезде проживает инвалид-колясочник, на 9 этаже – ветераны. Хотели попросить Элладу Григорьевну, чтобы как-то поучаствовала в наших проблемах.

Эллада Власенко, депутат Минского городского совета депутатов:

Были сегодня вопросы системы образования и здравоохранения. И сегодня человек обратился с такой проблемой, где бы обучался ребенок. Мы определили сразу ребенку место обучения. Предоставлен родителю перечень учреждений образования, куда они могут обратиться и выбрать наиболее подходящее.