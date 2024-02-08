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В Солигорском районе появились информационные таблички у памятников – по QR-коду можно узнать их историю

08 февраля 2024 17:51
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Новости Беларуси. Солигорский район присоединился к международному историко-патриотическому проекту «Цифровая звезда», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Новые информационные таблички у памятников появились в агрогородке Старые Терушки и в деревне Хоростово.

В Солигорском районе появились информационные таблички у памятников – по QR-коду можно узнать их историю-1

С помощью QR-кодов можно узнать немало информации о памятных местах и военных захоронениях в режиме онлайн. Достаточно навести камеру на изображение и отправиться в виртуальное историческое путешествие. На специальной интернет-платформе размещены гигабайты данных о подвигах героев и событиях Великой Отечественной.

В Солигорском районе появились информационные таблички у памятников – по QR-коду можно узнать их историю-4

Артем Жовнерик, первый секретарь Солигорского районного комитета БРСМ:
Особый акцент делается на деревни, которые были сожжены в годы Великой Отечественной войны. Это такая сложная, кропотливая работа, потому что она заключается не только в установке QR-кодов с табличкой. Информация в полной мере раскрывает этот объект.

Работа по оцифровке памятных мест в Солигорском районе продолжится. Таблички с QR-кодами дополнят более десятка 10 исторических локаций.

# Великая Отечественная война # общество # Артем Жовнерик # Новости Минска и Минской области

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