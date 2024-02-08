Кубраков: оперативная обстановка в Беларуси остаётся стабильной и контролируемой

Оперативная обстановка в стране остается стабильной и контролируемой. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков. В ведомстве подвели итоги работы за 2023 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акцент в служебной деятельности правоохранители сделали на профилактике.

Благодаря этому удалось снизить уровень бытовой, подростковой преступности и рецидивов. Сократилось и число нарушений правопорядка в общественных местах. Также усилена защита граждан от преступных действий в сельской местности. Сократилось количество автоаварий, погибших и раненных в ДТП. Однако проблемные моменты все же остаются. Повышенное внимание сегодня киберпреступности. По инициативе МВД был подготовлен и подписан Указ Президента. Этот документ позволил определить алгоритм реагирования на инциденты в банковской сфере.