Кубраков: оперативная обстановка в Беларуси остаётся стабильной и контролируемой
Оперативная обстановка в стране остается стабильной и контролируемой. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков. В ведомстве подвели итоги работы за 2023 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акцент в служебной деятельности правоохранители сделали на профилактике.
Благодаря этому удалось снизить уровень бытовой, подростковой преступности и рецидивов. Сократилось и число нарушений правопорядка в общественных местах. Также усилена защита граждан от преступных действий в сельской местности. Сократилось количество автоаварий, погибших и раненных в ДТП. Однако проблемные моменты все же остаются. Повышенное внимание сегодня киберпреступности. По инициативе МВД был подготовлен и подписан Указ Президента. Этот документ позволил определить алгоритм реагирования на инциденты в банковской сфере.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Противодействие киберпреступности – это одна из самых главных задач на сегодня, которые есть. Уверен, что милиция Республики Беларусь выполнит все поставленные задачи. Мир и безопасность на нашей земле будут обеспечены.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
Сегодня граждане нашей страны – объективно, и это констатируют все: и граждане, и гости нашей страны – могут спокойно находиться и гулять по нашей территории, по нашей республике. В любое время суток чувствовать себя довольно комфортно и безопасно.
В завершение заседания коллегии состоялась торжественная церемония награждения сотрудников, которые стали лучшими в своем деле по результатам работы в 2023 году.