Узнают в более 10 странах мира – чем удивляет Минский маргариновый завод на «Продэкспо»?

Экспозиция «Сделано в Беларуси» вызывает большой интерес у посетителей выставки «Продэкспо». Гастрономический форум в эти дни развернулся в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одно из крупнейших событий пищевой промышленности в Восточной Европе, где участвуют более 2 000 компаний из 40 стран. Белорусские предприятия ежегодно принимают участие в этой выставке.

Удивляют посетителей форума своим вкусом изделия Минского маргаринового завода. Здесь представлена широкая линейка продукции, среди которых и 12 новинок. В производстве ставку делают на натуральный состав. В продуктах не используют усилители вкуса. Сегодня бренд знают более чем в 10 странах мира. Бизнес-площадка позволит предприятию расширить географию поставок, найти новых партнеров и поставщиков качественного сырья. К слову, в 2024 году на форуме Минский маргариновый завод удостоен звания «Лучшее предприятие – 2024». За высокое качество продукции золотые медали получили майонезный соус «Тартар», майонез «Провансаль с лимонным соком».

Андрей Гончаров, директор Минского маргаринового завода:

Мы здесь набираемся опыта, смотрим, как развивается рынок, как он совершенствуется. Самое главное для нас – быть в фарватере развития данного рынка. Наша компания ведет активную политику в части инвестиционной деятельности. Мы реализовываем ряд проектов, которые позволят предприятию иметь динамичное развитие сегодня и в перспективе.

Ежегодно выставку посещают самые крупные дистрибьюторы и оптовые компании. Участие в ней как для начинающих, так и для больших производств – шаг в продвижении продукции на новые рынки.

*На правах рекламы.