«Инкрустация соломкой, мыловарение и современный декор». Какие работы представили несвижские мастера на арт-базаре?

Новости Беларуси. Ароматное мыло, новогодний декор для дома, разноцветные ленты и яркие украшения. Арт-базар с изделиями ручной работы открылся в Несвиже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На ярмарке представлены работы умельцев из народного клуба мастеров «Дыяменты Нясвiжскага краю». Стенды с новогодними игрушками, украшениями и декором для дома разместились в фойе районного центра культуры. Мастера подготовили более сотни изделий в различных стилях и направлениях.

Виктория Лукашевич, руководитель народного клуба мастеров «Дыяменты Нясвiжскага краю» Несвижского районного центра культуры:

На выставке представлены работы в таких техниках, как полимерная глина, лоскутное шитье, инкрустация соломкой, мыловарение и современный декор и дизайн.