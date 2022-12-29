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«Инкрустация соломкой, мыловарение и современный декор». Какие работы представили несвижские мастера на арт-базаре?

29 декабря 2022 14:25
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Новости Беларуси. Ароматное мыло, новогодний декор для дома, разноцветные ленты и яркие украшения. Арт-базар с изделиями ручной работы открылся в Несвиже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Инкрустация соломкой, мыловарение и современный декор». Какие работы представили несвижские мастера на арт-базаре?-1

На ярмарке представлены работы умельцев из народного клуба мастеров «Дыяменты Нясвiжскага краю». Стенды с новогодними игрушками, украшениями и декором для дома разместились в фойе районного центра культуры. Мастера подготовили более сотни изделий в различных стилях и направлениях.

«Инкрустация соломкой, мыловарение и современный декор». Какие работы представили несвижские мастера на арт-базаре?-4

Виктория Лукашевич, руководитель народного клуба мастеров «Дыяменты Нясвiжскага краю» Несвижского районного центра культуры:
На выставке представлены работы в таких техниках, как полимерная глина, лоскутное шитье, инкрустация соломкой, мыловарение и современный декор и дизайн.

«Инкрустация соломкой, мыловарение и современный декор». Какие работы представили несвижские мастера на арт-базаре?-7

На выставке можно не только полюбоваться работами Несвижских мастеров и проникнуться новогодней атмосферой, но и приобрести изделия ручной работы в качестве подарков для близких.

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# Творчество # общество # Виктория Лукашевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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