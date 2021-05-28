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Александр Лукашенко: основное внимание в СНГ нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства

28 мая 2021 07:14
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Новости Беларуси. Основное внимание в СНГ нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства. Об этом Президент Беларуси заявил 28 мая на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств Содружества, сообщает БЕЛТА.

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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Одним из незыблемых приоритетов внешней политики Республики Беларусь сегодня является развитие связей внутри нашего объединения. Наиболее актуальные задачи Содружества мы обозначили в программных документах белорусского председательства, также продвигаем их и в формате ЕАЭС. Многие из них нами уже реализованы в рамках Союзного государства Беларуси и России. Очевидно, что основное внимание правительств стран СНГ и его рабочих органов нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства.

# СНГ # общество # Александр Лукашенко

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