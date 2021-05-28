Александр Лукашенко: основное внимание в СНГ нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства

Новости Беларуси. Основное внимание в СНГ нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства. Об этом Президент Беларуси заявил 28 мая на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств Содружества, сообщает БЕЛТА.

В повестке 11 вопросов. Заседание Совета глав правительств СНГ проходит 28 мая в Минске

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Одним из незыблемых приоритетов внешней политики Республики Беларусь сегодня является развитие связей внутри нашего объединения. Наиболее актуальные задачи Содружества мы обозначили в программных документах белорусского председательства, также продвигаем их и в формате ЕАЭС. Многие из них нами уже реализованы в рамках Союзного государства Беларуси и России. Очевидно, что основное внимание правительств стран СНГ и его рабочих органов нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства.