Александр Лукашенко – пограничникам: в условиях прямой угрозы суверенитету каждый из вас делает всё для безопасности граждан

Новости Беларуси. 28 мая профессиональный праздник отмечают защитники рубежей. В Беларуси День пограничника. По традиции торжества в столице начались с церемонии возложения венков к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это один из самых массовых профессиональных праздников в стране. Его отмечают десятки тысяч человек, которые прошли через службу на госгранице и продолжают выполнять задачу по ее охране. К слову, протяженность наших рубежей более 3,5 тысячи километров. И сегодня контролировать такую территорию позволяют современные технологии и новейшее оборудование. И в пунктах пропуска, и на пограничной полосе работают системы наблюдения с искусственным интеллектом и сигнализационные комплексы отечественного производства. С неба за границей наблюдают беспилотники.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня в условиях прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Беларуси каждый из вас на высоком профессиональном уровне делает все возможное для защиты неприкосновенности государственной границы, сохранения стабильности в обществе и безопасности граждан. Убежден, что, храня память о подвиге дедов и прадедов, верность присяге и приверженность славным традициям пограничной службы, вы будете и впредь надежно оберегать священные рубежи Отечества.

Особые слова благодарности Александр Лукашенко адресовал ветеранам-пограничникам, посвятившим всю свою жизнь служению стране и народу.