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В повестке 11 вопросов. Заседание Совета глав правительств СНГ проходит 28 мая в Минске

28 мая 2021 07:07
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Новости Беларуси. Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств проходит 28 мая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В повестке 11 вопросов. Заседание Совета глав правительств СНГ проходит 28 мая в Минске-1

Последние встречи из-за пандемии проходили онлайн. В 2021 году главам правительств все же удалось встретиться в офлайн-формате. Переговорный день обещает быть насыщенным. В повестке предварительно 11 вопросов. Участников саммита уже этим утром приветствовал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

В узком формате руководители делегаций обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках Содружества и определят дату и место своей следующей встречи. В широком формате обсудят пандемию и ее последствия, вопросы сотрудничества в области санитарной охраны и в сфере занятности населения государств СНГ. По итогам заседания планируется подписание ряда международных договоров.

В повестке 11 вопросов. Заседание Совета глав правительств СНГ проходит 28 мая в Минске-4

Ну а накануне правительственного саммита во Дворце Независимости прошла встреча Президента Беларуси и председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ, в ходе которой Александр Лукашенко не только обсудил будущее организации, но и подчеркнул, что Содружеству, помимо укрепления интеграционных механизмов, необходим прорыв в развитии в виде конкретных проектов.

Александр Лукашенко: «Нам надо как-то подумать о том, чем в конце концов будет заниматься СНГ, поставить себе более серьезные задачи». Читайте здесь.

# СНГ # общество # Александр Лукашенко # Сергей Лебедев # Роман Головченко # Фотофакт

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