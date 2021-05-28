В повестке 11 вопросов. Заседание Совета глав правительств СНГ проходит 28 мая в Минске

Последние встречи из-за пандемии проходили онлайн. В 2021 году главам правительств все же удалось встретиться в офлайн-формате. Переговорный день обещает быть насыщенным. В повестке предварительно 11 вопросов. Участников саммита уже этим утром приветствовал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

В узком формате руководители делегаций обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках Содружества и определят дату и место своей следующей встречи. В широком формате обсудят пандемию и ее последствия, вопросы сотрудничества в области санитарной охраны и в сфере занятности населения государств СНГ. По итогам заседания планируется подписание ряда международных договоров.