В Смолевичском районе отпраздновали «Зажинки». Как проходит уборочная в Беларуси?

Ставка на стратегическую культуру сыграла. Темпы уборки ячменя в Беларуси значительно опережают прошлогодние. Аграрии перешагнули полумиллионный рубеж. Это в 10 раз больше показателей 2023-го, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пройдена уже примерно половина площадей по стране. В лидерах Брестская область, за ней Гродненская. Замыкают тройку аграрии Минской области, которые отправили в закрома порядка 130 тысяч тонн озимого ячменя. И несмотря на то, что южные районы уже приступили к массовой жатве, в некоторых хозяйствах только срезали первый сноп. Традиционные «Зажинки» 6 июля отпраздновали в Смолевичском районе. Тему продолжит Алеся Иванова.

Еще с древних времен «Зажинки» считались своеобразной точкой отсчета для земледельцев. Началом массовой уборки и символом богатого плодородия. Даже спустя поколения обряд не утратил своей значимости среди аграриев. Соблюсти обычаи праздника – традиция, которая, как гласит легенда, обеспечит вес будущего каравая. Под народные мотивы женщины идут в поле жать первый сноп. Издревле считалось, что он и определит, каким будет урожай и хлеб на столе.

Александр Головач, директор сельхозпредприятия «Смолевичский райагросервис» Смолевичского района:

Хотя уже зерновые были раньше готовы, но погода нам не позволяла убирать. Вот первые погожие деньки, мы сразу воспользовались – проводим «Зажинки» у себя в хозяйстве. Дать напутственные слова организаторам, пожелать большим доходов и заработков в эту страду. Подробности в сюжете.

Обеспечить прирост сельхозпроизводства не менее чем на 6-7 % к уровню 2023 года – такую задачу перед всем агропромышленным комплексом Беларуси поставил глава государства. Добиться нужных показателей в хозяйствах решили за счет увеличения площадей более урожайных культур. Поэтому под озимый ячмень отвели вдвое больше полей.