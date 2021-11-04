В Смолевичском районе около 4000 одиноких пенсионеров. Посмотрите, как им помогают волонтёры

Новости Беларуси. В Минской области проходит благотворительная акция БРСМ «Мы выбираем помощь пожилым». В центральном регионе около 150 тысяч одиноких пенсионеров. В рамках акции волонтеры наводят порядок на приусадебных участках, доставляют продукты и лекарства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только в Смолевичском районе насчитывается около 4 000 одиноко проживающих людей. В день активисты БРСМ навещают по несколько адресатов.

Подробнее – в материале Анны Куртасовой.

Поселок Октябрьский Смолевичского района. Волонтеры БРСМ в рамках благотворительной акции «Мы выбираем помощь пожилым» заглянули сюда неслучайно. На Коптева, 96 живет Антонина Григорьевна Чкахина. Она одинокая пенсионерка. Убрать опавшую листву самой тяжело. Поэтому на помощь пришли учащиеся Смолевичского аграрно-технического лицея.