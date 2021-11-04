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В Смолевичском районе около 4000 одиноких пенсионеров. Посмотрите, как им помогают волонтёры

04 ноября 2021 15:09
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Новости Беларуси. В Минской области проходит благотворительная акция БРСМ «Мы выбираем помощь пожилым». В центральном регионе около 150 тысяч одиноких пенсионеров. В рамках акции волонтеры наводят порядок на приусадебных участках, доставляют продукты и лекарства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Смолевичском районе около 4000 одиноких пенсионеров. Посмотрите, как им помогают волонтёры-1

Только в Смолевичском районе насчитывается около 4 000 одиноко проживающих людей. В день активисты БРСМ навещают по несколько адресатов.  

В Смолевичском районе около 4000 одиноких пенсионеров. Посмотрите, как им помогают волонтёры-4

Подробнее – в материале Анны Куртасовой.  

В Смолевичском районе около 4000 одиноких пенсионеров. Посмотрите, как им помогают волонтёры-7

Поселок Октябрьский Смолевичского района. Волонтеры БРСМ в рамках благотворительной  акции  «Мы выбираем помощь пожилым» заглянули сюда неслучайно. На Коптева, 96 живет Антонина Григорьевна Чкахина. Она одинокая пенсионерка. Убрать опавшую листву самой тяжело. Поэтому на помощь пришли учащиеся Смолевичского аграрно-технического лицея.  

В Смолевичском районе около 4000 одиноких пенсионеров. Посмотрите, как им помогают волонтёры-10

Игорь Белявский, учащийся Смолевичского аграрно-технического лицея:  
В БРСМ я с класса 8. Активно принимаю участие в БРСМ, но на данном мероприятии я в первый раз. Мы делаем доброе дело.  

Подробности смотрите в видеоматериале.   

# Пенсионеры # общество # Анна Куртасова # Юлия Панасюк # Иван Срыбник # Антонина Чкахина # Ульяна Вераксо # Игорь Белявский # Фотофакт

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