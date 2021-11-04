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Светлана Любецкая о проекте Конституции: «Сегодня есть уже позиции, с которыми мы согласились»

04 ноября 2021 15:01
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Новости Беларуси. Разные точки зрения при столкновении способствуют выработке нормальных положений будущей Конституции, считает Александр Лукашенко. Об этом Президент заявил 4 ноября на встрече с рабочей группой по доработке проекта Основного закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: «Мы уже разогрели наше общество, люди ждут новую Конституцию». Подробности здесь.  

Светлана Любецкая о проекте Конституции: «Сегодня есть уже позиции, с которыми мы согласились»-1

Обсуждался и ряд иных вопросов. На встрече затронули работу избирательной системы, защиты прав и свобод личности и многие другие направления в Конституции. Особое внимание – перераспределению полномочий между органами власти.  

Светлана Любецкая о проекте Конституции: «Сегодня есть уже позиции, с которыми мы согласились»-4

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Перераспределение полномочий между правительством, парламентом, Президентом, Всебелорусским народным собранием, чтобы был баланс этих институтов государственной власти. И сегодня есть уже позиции, с которыми мы согласились. Это касается и формирования органов судебной власти, что является гарантией независимости судебной власти. Это вообще презюмируется в мировой практике.  

# Конституция # общество # Светлана Любецкая # Александр Лукашенко # Фотофакт

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