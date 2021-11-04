Александр Субботин о льнопроизводстве: «Отрасль накопила достаточное количество проблем»

Новости Беларуси. Стратегию развития льняной отрасли обсудят в правительстве до конца 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4 ноября такими планами поделился вице-премьер Александр Субботин во время посещения ляховичского льнозавода.

Там прошло масштабное выездное совещание с участием ученых, представителей льнозаводов и областных властей из всех регионов Беларуси. Вопрос повышения эффективности льноводства комплексный. Ставка по-прежнему на новые технологии. Но и заводы должны искать внутренние ресурсы.

В Ляховичах из отходов производства в 2020 году наладили выпуск льняного масла для технических нужд, а на льнокостре работает котельная. Кроме того, по примеру этого предприятия за льнозаводами планируется закрепить собственные площади для выращивания урожая.

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:

Конечно, за время существования отрасль накопила достаточное количество проблем. Лен – очень непростая культура, сложная к возделыванию. На каждом этапе получения качественной льноткани, которой мы по праву гордимся и которая, наверное, является одним из наших брендов, мы имеем и обеспечение техникой, и семена, и возделывание, и предоставление земли, и выполнение госзаказа в полном объеме. И запуск полномощностных заводов, и модернизация. Поэтому мы эти проблемы начинаем потихоньку более интенсивно сейчас решать.