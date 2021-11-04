Наталья Кочанова: «В чётко выстроенной структуре государственной власти ещё появляется новый орган»

Новости Беларуси. Разные точки зрения при столкновении способствуют выработке нормальных положений будущей Конституции, считает Александр Лукашенко. Об этом Президент заявил 4 ноября на встрече с рабочей группой по доработке проекта Основного закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Планируется, что это будет высший представительный орган нашей страны. Должны быть четко определены полномочия этого органа, кто может быть делегатом Всебелорусского народного собрания. Про это мы говорили достаточно много, потому что в четко выстроенной структуре государственной власти, которая есть в нашей стране, еще появляется новый орган. Конечно, он должен быть интегрирован в нашу структуру. Я считаю, что это абсолютно правильно, потому что вся власть принадлежит народу и, конечно, народ должен определять ключевые моменты в истории и развитии нашей страны.

В числе полномочий Всебелорусского народного собрания, рассказала спикер верхней палаты парламента, могут быть некоторые кадровые вопросы, возможность отменить решения госорганов. У этого государственного органа будут серьезные полномочия.