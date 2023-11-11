В Минске сотрудники МВД заложили аллею «Во имя мира и созидания»

Новости Беларуси. Не только боевое мастерство и мужественность, но еще и поступки во имя мира и созидания. Сотрудники МВД 11 ноября заложили аллею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В микрорайоне Лошица участники высадили 140 кленов. Вместе с ветеранами и руководством милицейского ведомства трудились курсанты и лицеисты. Живописная аллея стала хорошим подарком жителям района в Год мира и созидания как символ мира, стабильности и благосостояния нашей родной земли.

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси: В Год мира и созидания провели такой субботник. Силами Министерства внутренних дел высадили аллею в 140 деревьев. Хорошая помощь для Минска. Мы вместе работаем, и руководители Министерства внутренних дел, с нами и лицеисты, и курсанты Академии Министерства внутренних дел. Все, кто пожелал поучаствовать в этом добром, хорошем мероприятии.

Максим Король, курсант Академии МВД Беларуси:

В прошлом году мы тоже сажали деревья. Мне очень понравилось. Загорелся желанием. И в этом году тоже принял участие. Очень хорошо, здесь трудятся и лицеисты, и ветераны. Это сплочает и поднимает настроение.

В будущем этот зеленый уголок станет началом сквера, шефство над которым уже взяли на себя сотрудники ведомства.