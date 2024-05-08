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В Слонимском районе перезахоронили останки 64 красноармейцев

08 мая 2024 18:55
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжаются поисковые работы на местах, связанных с Великой Отечественной войной. Земля открывает новые тайны, и все больше родственников наконец-то узнают судьбу своего невернувшегося с войны героя. Больше 80 лет они числились пропавшими без вести. В Слонимском районе 8 мая прошла церемония перезахоронения останков бойцов Красной армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скорбный и в то же время трогательный сюжет у Галины Буро.

В Слонимском районе перезахоронили останки 64 красноармейцев-1

Под сводами храма святителя Николая Чудотворца в агрогородке Озерница молитва за упокой 64 душ.

В Слонимском районе перезахоронили останки 64 красноармейцев-4

Останки, больше 80 лет не отпетые и не захороненные по христианской традиции, лежали в неизвестных стихийных могилах. Теперь погибшие бойцы наконец-то обретут вечный покой.

В Слонимском районе перезахоронили останки 64 красноармейцев-7

В последний путь красноармейцев провожали десятки неравнодушных местных жителей. Здесь, на их земле, бойцы погибли в первый месяц Великой Отечественной войны.

В Слонимском районе перезахоронили останки 64 красноармейцев-10

Телефонный звонок в далекий Архангельск к Юлии Бедей: «Мы нашли вашего родственника», – поверг семью в шок. Погибший – родной брат ее отца. В 19 лет перед войной был призван в армию. Как сложилась его судьба, узнали только сейчас. Женщина потратила сутки в пути на запад Беларуси, чтобы попрощаться с родственником по-человечески. Признается, отец несколько дней не мог поверить, что брата нашли.

Подробности смотрите в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Галина Буро

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