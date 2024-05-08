В Слонимском районе перезахоронили останки 64 красноармейцев

Новости Беларуси. В Беларуси продолжаются поисковые работы на местах, связанных с Великой Отечественной войной. Земля открывает новые тайны, и все больше родственников наконец-то узнают судьбу своего невернувшегося с войны героя. Больше 80 лет они числились пропавшими без вести. В Слонимском районе 8 мая прошла церемония перезахоронения останков бойцов Красной армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скорбный и в то же время трогательный сюжет у Галины Буро.

Под сводами храма святителя Николая Чудотворца в агрогородке Озерница молитва за упокой 64 душ.

Останки, больше 80 лет не отпетые и не захороненные по христианской традиции, лежали в неизвестных стихийных могилах. Теперь погибшие бойцы наконец-то обретут вечный покой.

В последний путь красноармейцев провожали десятки неравнодушных местных жителей. Здесь, на их земле, бойцы погибли в первый месяц Великой Отечественной войны.