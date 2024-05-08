В Слонимском районе перезахоронили останки 64 красноармейцев
Новости Беларуси. В Беларуси продолжаются поисковые работы на местах, связанных с Великой Отечественной войной. Земля открывает новые тайны, и все больше родственников наконец-то узнают судьбу своего невернувшегося с войны героя. Больше 80 лет они числились пропавшими без вести. В Слонимском районе 8 мая прошла церемония перезахоронения останков бойцов Красной армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Скорбный и в то же время трогательный сюжет у Галины Буро.
Под сводами храма святителя Николая Чудотворца в агрогородке Озерница молитва за упокой 64 душ.
Останки, больше 80 лет не отпетые и не захороненные по христианской традиции, лежали в неизвестных стихийных могилах. Теперь погибшие бойцы наконец-то обретут вечный покой.
В последний путь красноармейцев провожали десятки неравнодушных местных жителей. Здесь, на их земле, бойцы погибли в первый месяц Великой Отечественной войны.
Телефонный звонок в далекий Архангельск к Юлии Бедей: «Мы нашли вашего родственника», – поверг семью в шок. Погибший – родной брат ее отца. В 19 лет перед войной был призван в армию. Как сложилась его судьба, узнали только сейчас. Женщина потратила сутки в пути на запад Беларуси, чтобы попрощаться с родственником по-человечески. Признается, отец несколько дней не мог поверить, что брата нашли.
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