На расширенном заседании Совета Республики в Гомеле обсудили работу с обращениями граждан

По словам председателя Совета Республики, с последнего подобного приема 2 года назад ситуация в юго-восточном регионе изменилась. Во многом благодаря системной работе на местах. Уменьшилось количество вопросов социального блока, при этом самой проблемной сферой остается ЖКХ, особенно состояние дорог.

Новости Беларуси. В работе с людьми во главе угла должна быть справедливость. На этом сделала акцент Наталья Кочанова на выездном расширенном заседании Президиума Совета Республики в Гомеле. Парламентарии вместе с руководством региона обсудили результаты единого дня приема граждан, который прошел в области 2 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Убедились в том, что в Гомельской области выстроена системная работа с обращениями граждан и юридических лиц. Есть система в этой работе и четкое понимание того, что нужно еще сделать, хотя предстоит серьезная работа и по ремонту дорог, и по капитальному ремонту жилфонда. Сейчас есть понимание, что людей нужно информировать о том, что будет сделано в каждом отдельно взятом районе, в деревне, в городе. Все сделать, конечно, не представится возможным сразу и быстро, но люди будут знать, когда это будет сделано.

За 1-й квартал 2024 года от жителей Гомельской области в Совет Республики поступило 171 обращение. При этом глобальных, требующих особого вмешательства, вопросов не было. Большинство из них возникали из-за нехватки ответственности у отдельных должностных лиц. Наталья Кочанова напомнила о поставленной главой государства задаче – слушать и слышать люде. И призвала представителей власти работать на результат. Вопросы должны решаться оперативно. Это касается и разъяснительной работы с людьми, которая во многом находится в зоне ответственности депутатов, преимущественно местного уровня.