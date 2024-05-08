На расширенном заседании Совета Республики в Гомеле обсудили работу с обращениями граждан

Новости Беларуси. В работе с людьми во главе угла должна быть справедливость. На этом сделала акцент Наталья Кочанова на выездном расширенном заседании Президиума Совета Республики в Гомеле. Парламентарии вместе с руководством региона обсудили результаты единого дня приема граждан, который прошел в области 2 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам председателя Совета Республики, с последнего подобного приема 2 года назад ситуация в юго-восточном регионе изменилась. Во многом благодаря системной работе на местах. Уменьшилось количество вопросов социального блока, при этом самой проблемной сферой остается ЖКХ, особенно состояние дорог.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Убедились в том, что в Гомельской области выстроена системная работа с обращениями граждан и юридических лиц. Есть система в этой работе и четкое понимание того, что нужно еще сделать, хотя предстоит серьезная работа и по ремонту дорог, и по капитальному ремонту жилфонда. Сейчас есть понимание, что людей нужно информировать о том, что будет сделано в каждом отдельно взятом районе, в деревне, в городе. Все сделать, конечно, не представится возможным сразу и быстро, но люди будут знать, когда это будет сделано.
За 1-й квартал 2024 года от жителей Гомельской области в Совет Республики поступило 171 обращение. При этом глобальных, требующих особого вмешательства, вопросов не было. Большинство из них возникали из-за нехватки ответственности у отдельных должностных лиц. Наталья Кочанова напомнила о поставленной главой государства задаче – слушать и слышать люде. И призвала представителей власти работать на результат. Вопросы должны решаться оперативно. Это касается и разъяснительной работы с людьми, которая во многом находится в зоне ответственности депутатов, преимущественно местного уровня.