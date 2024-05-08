Прямой эфир

На расширенном заседании Совета Республики в Гомеле обсудили работу с обращениями граждан

08 мая 2024 18:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В работе с людьми во главе угла должна быть справедливость. На этом сделала акцент Наталья Кочанова на выездном расширенном заседании Президиума Совета Республики в Гомеле. Парламентарии вместе с руководством региона обсудили результаты единого дня приема граждан, который прошел в области 2 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам председателя Совета Республики, с последнего подобного приема 2 года назад ситуация в юго-восточном регионе изменилась. Во многом благодаря системной работе на местах. Уменьшилось количество вопросов социального блока, при этом самой проблемной сферой остается ЖКХ, особенно состояние дорог.

На расширенном заседании Совета Республики в Гомеле обсудили работу с обращениями граждан-1

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Убедились в том, что в Гомельской области выстроена системная работа с обращениями граждан и юридических лиц. Есть система в этой работе и четкое понимание того, что нужно еще сделать, хотя предстоит серьезная работа и по ремонту дорог, и по капитальному ремонту жилфонда. Сейчас есть понимание, что людей нужно информировать о том, что будет сделано в каждом отдельно взятом районе, в деревне, в городе. Все сделать, конечно, не представится возможным сразу и быстро, но люди будут знать, когда это будет сделано.

За 1-й квартал 2024 года от жителей Гомельской области в Совет Республики поступило 171 обращение. При этом глобальных, требующих особого вмешательства, вопросов не было. Большинство из них возникали из-за нехватки ответственности у отдельных должностных лиц. Наталья Кочанова напомнила о поставленной главой государства задаче – слушать и слышать люде. И призвала представителей власти работать на результат. Вопросы должны решаться оперативно. Это касается и разъяснительной работы с людьми, которая во многом находится в зоне ответственности депутатов, преимущественно местного уровня.

# Парламент Беларуси # общество # Наталья Кочанова

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко на саммите ЕАЭС: нам нужно сконцентрироваться на скорейшем признании цифровой подписи
08 мая 2024 18:03

Лукашенко на саммите ЕАЭС: нам нужно сконцентрироваться на скорейшем признании цифровой подписи

В Минской области завершили сев кукурузы на зерно
08 мая 2024 18:00

В Минской области завершили сев кукурузы на зерно

Как школьники Минской области отметят выпускной в 2024 году?
08 мая 2024 17:59

Как школьники Минской области отметят выпускной в 2024 году?

В 14 лет хотел попасть на фронт, чтобы помогать бороться против оккупантов. Пообщались с ветераном ВОВ
08 мая 2024 17:58

В 14 лет хотел попасть на фронт, чтобы помогать бороться против оккупантов. Пообщались с ветераном ВОВ

Лазаревич на возложении цветов и венков в Минске: «Очень важно отмечать 9 Мая, сохраняя память»
08 мая 2024 17:57

Лазаревич на возложении цветов и венков в Минске: «Очень важно отмечать 9 Мая, сохраняя память»

В Гродно открылся гуманитарный центр Белорусского Красного Креста
08 мая 2024 17:45

В Гродно открылся гуманитарный центр Белорусского Красного Креста

На 6 месяце беременности ушла с мужем в подполье. Правнучка Веры Хоружей рассказала о прабабушке
08 мая 2024 17:35

На 6 месяце беременности ушла с мужем в подполье. Правнучка Веры Хоружей рассказала о прабабушке

«Человек, который прошёл ад». Бывший узник «Шталага-342» поделился страшными воспоминаниями
08 мая 2024 17:35

«Человек, который прошёл ад». Бывший узник «Шталага-342» поделился страшными воспоминаниями

Генпрокуратура: если бы не ВОВ, в Беларуси могло жить 17 млн человек
08 мая 2024 17:35

Генпрокуратура: если бы не ВОВ, в Беларуси могло жить 17 млн человек

Виктор Хренин накануне Дня Победы: наша святая обязанность – быть у памятных мест, возлагать цветы
08 мая 2024 17:16

Виктор Хренин накануне Дня Победы: наша святая обязанность – быть у памятных мест, возлагать цветы

Головченко: Победа – это не только страницы в учебниках, но и уроки, которые надо применять на практике
08 мая 2024 17:13

Головченко: Победа – это не только страницы в учебниках, но и уроки, которые надо применять на практике

Азарёнок: время пришло, враг у ворот! Пришла пора нам вставать Брестской крепостью!
08 мая 2024 17:10

Азарёнок: время пришло, враг у ворот! Пришла пора нам вставать Брестской крепостью!