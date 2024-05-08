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Лукашенко на саммите ЕАЭС: нам нужно сконцентрироваться на скорейшем признании цифровой подписи

08 мая 2024 18:03
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В Москве 8 мая проходит юбилейный саммит ЕАЭС. «Союзу пяти» – 10 лет. Товарооборот с третьими странами вырос на 60 %, объемы взаимной торговли – почти в два раза, а 90 % расчетов проводятся в национальных валютах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такова евразийская интеграция в цифрах. В повестке юбилейного саммита 12 вопросов. 10 согласованы заранее. Два обсудили за закрытыми дверями без прессы.

Сегодня, 8 мая, обсудили вопросы подписания протокола об электронном обмене информацией по происхождению товаров между государствами ЕАЭС и Социалистической Республикой Вьетнам. Намерения и протоколы есть, действий не хватает.

Лукашенко на саммите ЕАЭС: нам нужно сконцентрироваться на скорейшем признании цифровой подписи-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Цифровизация. Нам нужно сконцентрироваться на скорейшем признании электронной цифровой подписи. Говорим об этом уже не первый год. Все принципиальные договоренности давно достигнуты, но воз и ныне там. А ведь это не политический, а технический вопрос. Но именно он зачастую становится непреодолимым барьером для участия евразийского бизнеса в хозяйственных процессах стран Союза. Считаю необходимым завершить данную работу в самое ближайшее время.

Еще раз подчеркиваю – технические вопросы. Техническое регулирование. Это направление тесно связано с предыдущим вопросом. Работа по техническому решению на завершающей стадии. Осталось только перевести техрегулирование в цифровой формат.

Уверен, в этом зале никого не нужно убеждать, что цифровизация техрегулирования предоставит нашей промышленности дополнительные возможности для развития. Упростит получение информации и процессы сертификации и стандартизации.

Лукашенко на саммите ЕАЭС: нам нужно сконцентрироваться на скорейшем признании цифровой подписи-4

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# ЕАЭС # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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