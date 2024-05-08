В Минской области завершили сев кукурузы на зерно

Новости Беларуси. В Минской области весенняя кампания набирает обороты. Все яровые культуры посеяны на 66 % площадей. Это третий результат по республике. Аграрии активно работают на площадях с кукурузой. Уже пройдено 55 % от необходимого, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

А вот план по кукурузе на зерно закрыт. Напомним, в этом сезоне в Минской области необходимо посеять более 250 тысяч гектаров царицы полей. В филиале «Правда-Агро» агрокомбината «Дзержинский» под кукурузу отвели 1 400 гектаров. Из них 500 на зерно, остальное пойдет на силос. Задействовано шесть экипажей. Кстати, в 2024 году приобрели новую технику – четыре отечественных трактора. Это способствует плодотворной работе.

Сергей Васильев, начальник цеха растениеводства филиала «Правда-Агро» агрокомбината «Дзержинский»:

В филиале кукурузу возделывают уже очень давно. Это наша основная силосная культура. Кукуруза себя хорошо проявляет, урожайность кукурузы у нас по годам порядка 110 центнеров на зерно и порядка 400 – на зеленую массу. В этом году в связи с перепадами температур, я считаю, пока кукуруза еще не взошла, особо эти качели на нее не повлияют. Но если кукуруза взойдет, возможны выпады из-за ночных заморозков – впоследствии, если очень критично, придется пересевать.

Помимо кукурузы, в хозяйстве возделывают озимые зерновые – пшеницу, ячмень, тритикале. Они занимают 1 400 гектаров, а также рапс на площади 500 гектаров. Дзержинский район вкладывается в агрономические сроки и до 9 мая завершит сев.