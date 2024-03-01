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В Слонимском районе активно строят электродома. Белоруска рассказала о преимуществах такого жилья

01 марта 2024 20:11
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Слонимский район несколько лет назад в Гродненской области стал первопроходцем в строительстве электродомов. Теперь с приставкой электро- здесь уже целая улица. Квартиры для молодых специалистов, военнослужащих, многодетных семей. В этом году в Слониме вручат ключи новоселам еще двух электродомов.

В Слонимском районе активно строят электродома. Белоруска рассказала о преимуществах такого жилья-1

Первым в квартиру входит кот, неся на мягких лапах, согласно поверью, положительную энергетику. C получением жилья для его хозяйки Елизаветы Мискель началась новая глава взрослой жизни. И первым делом она оценила все плюсы от установленных электроприборов.

В Слонимском районе активно строят электродома. Белоруска рассказала о преимуществах такого жилья-4



Елизавета Мискель, учитель Сеньковщинской средней школы Слонимского района:
Это батарея, которая настраивается. Здесь есть специальное устройство, которое можно нажать и отрегулировать температуру. Это можно делать круглогодично, то есть лето или зима – это абсолютно неважно.

Строительство БелАЭС было дальновидным решением. Вот почему необходима атомная энергетика – подробности здесь.

В Слонимском районе активно строят электродома. Белоруска рассказала о преимуществах такого жилья-7

С 2020 года в одной только Гродненской области ввели около 160 тысяч квадратных метров электродомов. Задание по региону перевыполнили в два раза. И точку ставить не намерены.

Подробности в видео.

# Государственная политика в области энергетики # общество # Галина Буро

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